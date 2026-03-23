VIDEO: Helicóptero del secretario de Seguridad de Chiapas deja sin techo casas en Tapachula

Un aterrizaje accidentado puso nuevamente bajo el ojo público al secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Durante una gira de trabajo este fin de semana, el descenso de un helicótpero oficial en el campo de fútbol de Tapachula generó ráfagas de viento que desprendieron los techos de lámina de al menos dos viviendas cercanas.

El funcionario informó a través de sus redes sociales que su presencia en la zona alta del municipio obedecía a una reunión estratégica con empresarios y ejidatarios, tras haber viajado directamente desde la capital, Tuxtla Gutiérrez.

¿Qué pasó en el Ejido Zaragoza, Tapachula? Helicótpero de secretario vuela techos

La llegada del secretario sorprendió a los comuneros, no solo por la investidura del funcionario, sino por la fuerza de la aeronave al descender en una zona habitacional. De acuerdo con los reportes de los afectados, la presión del aire generada por las hélices destruyó la estructura de sus techos.

Tras el incidente, se reportaron al menos dos viviendas con afectaciones directas en sus techos. Los comuneros confirmaron que, tras el percance, les fueron entregadas láminas y algunos recursos económicos para reparar los daños en sus hogares.

▶️ #VIDEO | Helicóptero del secretario de Seguridad de Chiapas destroza techos en Tapachula



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¿Un helicótpero Black Hawk para reuniones en Chiapas?

Más allá del accidente en Tapachula, el evento ha reavivado las críticas contra Óscar Aparicio por el uso cotidiano de una aeronave de combate para traslados administrativos. Se trata de un Black Hawk UH-60, un helicóptero artillado con visión nocturna y blindaje tipo 6, cuyo valor supera los 105 millones de pesos.

La controversia radica en las especificaciones técnicas frente al uso que se le da, ya que la unidad fue adquirida por el gobierno de Chiapas en 2025 para operaciones de alto impacto y tiene capacidad para 14 elementos.

A pesar de su diseño militar, el propio secretario suele pilotar y utilizar la aeronave para asistir a reuniones generales y recorridos ordinarios.

El uso de una máquina de este calibre para traslados cortos entre Tuxtla Gutiérrez y Tapachula ha sido cuestionado por diversos sectores debido al alto costo de mantenimiento y combustible que representa para el erario.

Las autoridades estatales no han emitido un comunicado adicional sobre si se modificarán los puntos de descenso para evitar nuevos incidentes con la población civil.