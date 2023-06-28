VIDEO: Hombre muere al caerle un rayo en la cabeza; solo iba de compras

¿Qué probabilidad hay de que un rayo le caiga a alguien? Pese a que las probabilidades son bajas, en la región de Krasnodar, Rusia, un hombre no corrió con tanta suerte y terminó impactado por una poderosa descarga natural cuando salía de compras.

Las increíbles imágenes fueron captadas mediante video por una cámara de seguridad que se encontraba en los alrededores del lugar, y revelarían el momento exacto en que el rayo impacta sobre la cabeza del hombre.

Así fue como un rayo impactó en la cabeza de un hombre

De acuerdo con el video de la cámara de seguridad, el impresionante hecho ocurrió a las 12:38 horas del pasado martes 27 de junio, cuando el sujeto camina por la zona de descarga de camiones en una central de abasto; sin embargo, es sorprendido por una descarga natural de electricidad.

Lamentablemente, el rayo cayó directamente sobre la cabeza del hombre, por lo que en cuestión de segundos termino desvanecido en el suelo.

#Rusia #viralvideo #viraltiktok #FuerzaInformstivaAzteca ♬ Dramatic - Sallandu @aztecanoticias Un hombre murió de forma instantánea luego de que un rayo le cayera directamente en la cabeza. De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron este martes 27 de junio en la región de Krasnodar, Rusia. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un almacén de verdura muestran cómo la víctima se dirigía hacia un vehículo cuando le cayó la descarga eléctrica. #Rayo

Aunque eso no sería todo, porque la trágica escena fue presenciada por uno de los choferes de autobús que se encontraba estacionado frente al hombre, a pesar de ello, no puedo hacer nada para salvar la vida.

Según indican diversos medios locales, el hombre impactado por un rayo tenía 49 años de edad y era residente de Simferópol, Crimea. La tarde del pasado martes salió rumbo a la central de abasto de Krasnodar, Rusia para comprar algo de víveres para su familia. Las autoridades indicaron que murió solo segundos después del impacto debido a las lesiones.

¿Quién corre mayor riesgo de que le caiga un rayo?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que los hombres tienen cinco veces más probabilidades que las mujeres de que les caiga un rayo.

En Estados Unidos, la mayoría de las víctimas de las descargas eléctricas naturales son niños y adultos jóvenes entre 15 y 34 años que trabajan afuera o participan regularmente en actividades recreativas al aire libre.