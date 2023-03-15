VIDEO: Inundaciones arrastran personas y vehículos en Turquía

Las fuertes lluvias que han continuado durante dos días, han generado una serie de inundaciones en la ciudad turca de Sanliurfa, devastada por el terremoto de hace más de un mes y que ha dificultado aún más la vida cotidiana de la población de la localidad de Turquía. En el video se puede apreciar como las inundaciones arrastran personas y vehículos.

Una serie de severas lluvias han provocado repentinas inundaciones, por lo que muchas personas y vehículos, además de casas, han resultado seriamente afectados por las anegaciones.

Al menos 10 personas han muerto después de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones en las provincias de Sanliurfa y Adiyaman, en el sureste de Turquía, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.

Las inundaciones arrastraron escombros, personas y vehículos, el agua también inundó el sótano y las plantas bajas de algunos edificios, convirtiendo las avenidas y carreteras en "auténticos" ríos en el área centro de Sanliurfa, tal cual y como se muestran en un video compartido en emisoras locales y redes sociales en donde de inmediato se hizo viral.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi... Adıyaman'ın Tut ilçesinde konteyner sele kapıldı; 1 kişi öldü, 4 kişiyi kayboldu. Şanlıurfa'da ise 6 kişinin sel sularına kapıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.https://t.co/rUgV3I7oGj pic.twitter.com/CID5Hq8AE6 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 15, 2023

Desaparecidos y atrapados por inundaciones en el sureste de Turquía

Los esfuerzos de búsqueda y rescate de desaparecidos y de personas atrapadas en sus edificios continuaron con buzos y botes, según el reporte de la autoridad de manejo de desastres de Turquía, (AFAD). Y es que más de 100 milímetros por metro cuadrado de lluvia habían caído en las provincias afectadas en las últimas 24 horas.

Estas provincias, hogar de unos 2.7 millones de personas, fueron golpeadas por los terremotos del mes pasado que mataron a más de 48 mil personas en Turquía y dejaron a millones sin hogar.

Miles de personas se alojaban en tiendas de campaña y casas "contenedor", algunas de las cuales se inundaron debido a las intensas lluvias, después de que sus viviendas fueran dañadas por los terremotos.

Un contenedor, que albergaba a tres víctimas del terremoto, se alejó con las inundaciones, por lo que servicios de emergencias continuaban buscándolos en el área de Adiyaman, reportó el gobernador de la provincia a la emisora "CNN Turk".

Quake struck southeast of Turkey now battling w/ flood. In Adiyaman 1 person and in Urfa 4 ppl lost their lives. At least 6 ppl are unaccounted for. A hospital in Urfa is flooded, so as many containers and tents in the region. Check @bbcturkce for updates pic.twitter.com/FSLQkqTrOg — Selin Girit (@selingirit) March 15, 2023

Inundaciones causan estragos en zona afectada por terremoto en Turquía

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero (2023), los sismos de magnitud 7.7 y 7.6 sacudieron a 11 provincias de Turquía: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye y Sanliurfa.

Más de 13.5 millones de personas en Turquía, se han visto afectadas por los devastadores terremotos, así como muchas otras en el norte de Siria. Al menos 48 mil 448 personas han muerto por los recientes sismos en Turquía.