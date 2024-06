¿Y el colado? Arman alberca en caja de camión de carga para refrescarse; hasta botana hubo | VIDEO

Una bebida bien fría, tal vez bañarse constantemente o ropa delgada son algunos de los remedios a los que muchas personas recurrimos cuando tenemos mucho calor y más este año, en donde las altas temperaturas en México no dan tregua y parecen no detenerse, pero aunque lo ideal sería ir a la playa, la ante ola de calor podría no ser buena opción o tal vez no hay oportunidad para hacerlo en este momento por cuestión de tiempo y dinero.

¿Entonces qué otra cosa se te ocurriría hacer? Acá te compartimos una situación que se hizo viral en redes sociales, la cual demuestra que para los mexicanos no hay imposibles y le entramos a todo, tan es así, que a un grupo de jóvenes se les ocurrió crear su alberca privada con pocos recursos y de una manera peculiar que posiblemente a alguien más aún no se la había ocurrido.

VIDEO: Crean alberca en caja de camión de volteo

Y es que unos habitantes—al parecer de la zona de El Salto, en Jalisco—sacaron su talento y su lado constructor para crear una alberca personalizada, pero no en el piso de alguna casa como podría esperarse, sino que usaron la caja de un camión de volteo como los que se utilizan para transportar material para construcción, grava o arena.

El caso se dio a conocer en un video en la red social TikTok, donde varios hombres, entre ellos al parecer un menor de edad, cubrieron con plástico la caja del camión y la llenaron con agua, para luego meterse en ella para mojarse un rato.

Incluso, uno de ellos, hasta su chaleco salvavidas trae puesto y en un espacio de la caja, improvisaron una barra en la que pusieron varias bolsas con botana, salsa y refrescos. Contentos todos, hasta posaron para la cámara del celular con el que alguien los estaba grabando en ese momento.

Cuarta ola de calor azota México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado que la cuarta ola de calor comenzará en México durante la primera semana de junio y se prevé que dure entre tres y cuatro días.

El inicio de esta nueva ola de calor podría retrasarse hasta el sábado 8 de junio debido a las condiciones meteorológicas. Para este año pronosticó 5 olas de calor que se desarrollarían a lo largo de marzo, abril, mayo y junio con temperaturas superiores a los 30 °C.

Con la tercera ola de calor se han registrado temperaturas superiores a los 45 °C en 11 entidades de México: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.