VIDEO: Jóvenes pelean en Metro de Monterrey, uno cae en las vías

Lo que parecía ser una noche de diversión terminó en una pelea en la estación “Y Griega” de la línea 1 del Metro de Monterrey, en Nuevo León; esto cuando dos jóvenes protagonizaron una confrontación a golpes en el andén y uno de ellos cayó a las vías del tren.

La noche del sábado, al concluir un festival de música “Power Fest” que se llevó a cabo en el Parque Fundidora y en donde los asistentes pudieron disfrutar de cantantes de música urbana y reguetón, un par de jóvenes comenzaron a discutir en el andén de la estación del Metro y, sin motivo aparente, los insultos comenzaron hasta llegar a los golpes.

Uno de los chicos fue provocado por otro grupo de hombres quienes le gritaban palabras altisonantes para desatar el pleito, mientras que otros usuarios del Metro observaban eufóricos la escena.

En los videos que circulan en redes sociales estos y divulgados por el perfil de Facebook “Perla Medrano”, se puede observar como uno de ellos cae a las vías del Metro, ante el asombro de las decenas de jóvenes que presenciaban la pelea.

Afortunadamente, el joven pudo ponerse de pie y otros usuarios le brindaron la mano para que pudiera salir a tiempo antes de que llegara el tren a la estación.

Sin embargo, la pelea continuó en el interior del vagón y ahí, las mujeres también entraron al quite.

Finalmente, un guardia de seguridad se hizo presente en el vagón y bajó a un hombre y una mujer involucrados en la pelea, provocando los aplausos de los testigos del andén de enfrente, mismos que al unísono les gritaron al joven “mala copa” en repetidas ocasiones.

Se desconoce el motivo de la pelea y afortunadamente el incidente no pasó a mayores. El Sistema de Transporte Colectivo, Metrorrey no se ha posicionado sobre la pelea entre los dos jóvenes usuarios.