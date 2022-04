VIDEO: Hombre golpea y amenaza a su vecina en Juriquilla, Querétaro

Cámaras de video captaron el momento en que un hombre agredió a su vecina con un cuchillo y la amenazó de muerte en un fraccionamiento de Juriquilla en Querétaro.

El hecho quedó registrado en el circuito cerrado de video vigilancia del fraccionamiento Valle Juriquilla, perteneciente a la delegación Santa Rosa Jáuregui al norte de la capital queretana.

En las imágenes se muestra cómo el sujeto identificado como Jesús Israel “N”, que también es habitante de esta unidad habitacional, llegó, agredió física y verbalmente a su vecina ante los ojos consternados de los vecinos.

Incluso, trataron de intervenir y así frenaron la agresión.

Por estos hechos la víctima trató de interponer la denuncia ante la Fiscalía de Querétaro pero, en su momento, no procedió.

La mujer acudió a una de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en donde interpuso su denuncia en contra del hombre que la agredió.

De acuerdo con el testimonio descrito en redes sociales, la mujer acudió en tres ocasiones para interponer la denuncia por lesiones, intento de feminicidio y amenazas pero en las tres ocasiones no procedió la demanda por no haberse consumado un delito de carácter sexual y por no estar dentro de los horarios de servicio.

Captan en video a un hombre que amenaza y golpea a una mujer.



El gobernador @makugo dijo: "Estamos en contacto con el fiscal del estado de #Querétaro y se está atendiendo la denuncia de la mujer víctima de agresión en Juriquilla". pic.twitter.com/pPHbTV5Lgr — El Blog de Porter (@ElBlogdePorter) April 21, 2022

Fiscalía analizará el caso

Al hacerse pública la situación, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro señalaron que se analizará el caso para deslindar responsabilidades de manera interna por omisión por parte de servidores públicos, que se negaron a hacer su trabajo.

Alejandro Echeverría, fiscal del estado indicó:

“Respecto a si fue o no fue atendida, anteriormente o el día de ayer, por supuesto que iniciaremos allí un proceso de carácter interno con la finalidad de ver precisamente cuál fue esta falta de atención y tomar algunas cartas en el asunto, independientemente de eso nosotros estaremos iniciando la investigación”, declaró.

Al momento, la investigación ya se encuentra a cargo de la fiscalía para dar con el paradero de este hombre.