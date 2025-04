“El gobierno promete, pero no da”: La realidad de los comerciantes informales en México

En un entorno donde las promesas gubernamentales no siempre se cumplen, los comerciantes informales han encontrado su propia fórmula para el éxito. A través del trabajo duro y la previsión, logran no solo sobrevivir, sino prosperar, incluso en sus años de retiro. Descubre cómo estos emprendedores se han convertido en sus propios salvadores, sin esperar ayuda externa.

Trabajo duro vs. promesas vacías: El camino del comerciante informal al éxito

En un contexto económico incierto, donde las promesas gubernamentales no siempre se materializan, los comerciantes informales han aprendido a confiar en su propio esfuerzo para salir adelante. Mariano Ruiz, un empresario, resume esta realidad: “El gobierno promete, pero no da, ¿me entiende? Y pues hay que echarle ganas de lo que nosotros sacamos del negocio, no vamos a estar esperanzados a ellos, hay que salir a echarle ganas y salir adelante”.

¡Luchan por salir adelante! Esta actitud de autosuficiencia es común entre los comerciantes informales, quienes han desarrollado una fuerte ética laboral para enfrentar los desafíos diarios.

Autosuficiencia: La fórmula del retiro digno para los comerciantes informales

Estos microempresarios no solo trabajan para el presente, sino que también miran hacia el futuro. Reyna García, otra comerciante, explica: “Sí, pues a guardar dinero para medicamento cuando ya esté grande tenga mis ahorros, agarro el dinerito de mi trabajo para el medicamento, pues sí, más que nada para mi vejez, porque si no trabajo yo nadie me da”.

¡La perseverancia es su mejor aliado! Esta actitud proactiva les permite asegurar su bienestar en la vejez, sin depender de la ayuda externa. Doña Mary, a seis años de ser adulta mayor, comparte una visión similar: “No, pues yo no recibo ninguna ayuda, tengo manos y pies y tengo que trabajar, yo no espero de nadie menos del gobierno, a mí no me dan nada, no más ayuda, hay que trabajar”.

“Echarle todos los kilos”: La constancia como clave del éxito informal

Isai Durán, de 28 años, resume la filosofía de estos emprendedores: “Bueno, aquí los comerciantes no estamos esperanzados o a estirar la mano, a recibir una bonificación, no, uno todos los días se para con toda la fe de echarle todos los kilos y ser constante en su negocio”.

Jonathan Salinas añade: “Pues hay que estar dándole duro todos los días, llueva, este caluroso, esté frío, hay que venir a trabajar todos los días, generar de que te va a llegar algo gratis o que te van a venir a regalar algo, no, tienes que esforzarte”. Esta perseverancia es clave para su éxito y les permite mantenerse a flote en un entorno económico desafiante.