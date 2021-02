VIDEO: Por llevar comida de restaurante lo llaman “Lord Tupper”

En redes sociales causó polémica el video de un joven que en un establecimiento de comida buffet sacó algunos recipientes de plásticos para llevarse comida, por lo que se le llamó “Lord Tupper”.

En la grabación se observa a un joven que está sentado en una mesa de un restaurante buffet, ubicado en Sonora.

Otros comensales comienzan a grabarlo mientras él se para a la estación donde están las charolas de la comida, para ponerle todos los complementos a su plato.

Después de unos segundos regresa a la mesa para comer; quienes lo graban dicen entre risas: “Raza, vean este vato, este wey todo el aguacate que lleva. Se sigue echando… se está llenando otro platito. Se le acabó la quincena”.

“Lord Tupper” continúa sirviéndose comida, cuando de pronto su acompañante saca algunos tuppers y comienza a llenarlos, lo que provocó el asombro, las risas, pero también las críticas de quienes lo estaban grabando.

“Nadie hace como que no ve. Cree que es cocina económica, este vato. Le pasó otro. Cinco tuppers lleva, nadie le dice nada. No mames. A la otra me voy a traer mi tupper y nadie me dijo nada”, mencionan quienes graban al joven.

De acuerdo con esos comensales, Lord Tupper sacó al menos seis recipientes para rellenarlos de la comida, a la que además le echaban aguacate, para después meterlos a una mochila.

Este video dividió opiniones entre usuarios de redes sociales, mientras unos critican al joven por llevar tuppers para llevarse comida, otros en cambio señalaron a quienes lo grabaron.

LORD TOPPER

