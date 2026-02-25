VIDEO | Mamá golpea a maestra de kinder en Hidalgo: encerró y amarró niños

Una situación de presunto maltrato infantil se registró dentro de un kinder en el municipio Tizayuca, Hidalgo, donde una maestra al parecer encerraba y amarraba a los alumnos.

El momento ha llamado la atención en las redes sociales y es que en otras ocasiones se han registrado más casos de profesores, maestras y docentes señalados de mal comportamiento hacia los alumnos, pero ¿qué se sabe de este nuevo caso?

Graban a mamá confrontando a maestra de kinder en Hidalgo

La profesora fue encarada y golpeada por una madre de familia del jardín de niños “Rosaura Zapata”, hechos que fueron grabados y difundidos en redes socoales.

La escena de violencia quedó registrada en video. Una madre de familia llegó hasta el salón de clases y ahí confrontó y le pegó a la maestra de su hijo. La maestra fue señalada por varios niños de presuntamente encerrarlos e incluso amarrarlos a una silla.

Una escena de violencia en un Jardín de Niños en #Tizayuca, #Hidalgo. ⁣

⁣

Una madre de familia confrontó y golp3ó a la maestra de su hijo, por presunto maltrato contra menores de apenas tres años.⁣

⁣

La docente fue señalada por varios niños de supuestamente encerrarlos e… pic.twitter.com/FI6iCSDckz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

¿Qué pasó con la maestra de kinder en Hidalgo por supuesto maltrato infantil?

La situación provocó la reacción inmediata de los padres, quienes ingresaron al salón para exigir explicaciones.⁣

Y es que la maestra al parecer agredió al hijo de la mamá que la encaró. El pequeño es un menor de apenas tres años de edad.

La docente fue identificada como Karen “N”. La supervisión escolar informó que se comprometió a revisar el caso y remover a la maestra del puesto y hay una investigación contra ella.

No obstante, la mamá que sale en el video no fue la única que enfrentó a la maestra, sino que entraron dos madres de familia.

¿Qué es el maltrato infantil en la escuela?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) describe el maltrato infantil cuando madres, padres, responsables de crianza, personal de instituciones públicas o privadas y otras personas adultas ejercen abusos, agresiones, descuidos físicos y emocionales, humillaciones y la disciplina violenta sobre niñas, niños y adolescentes, poniendo en peligro su integridad física y vulnerando sus derechos.

En el Estado de México, en 2024, se dio a conocer el caso de una maestra que fue detenida por presuntamente maltratar a menores de edad con discapacidades en el municipio de Coacalco, Estado de México.

El caso fue evidenciado en un video que circuló en redes sociales, en el que se puede observar el actuar de la docente identificada como Jaqueline Elizabet “N”.

Los hechos ocurrieron dentro de las aulas del Centro Psicopedagógico y de Neurodesarrollo “Smart Step”, ubicado en la colonia Villa de Las Flores.