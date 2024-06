VIDEO: ¡Desgarrador! Manifestantes incendian auto de un periodista en Argentina

Argentina vive momentos de tensión por el debate que existe sobre la Ley Bases del presidente Javier Milei, lo que generó una fuerte movilización al exterior del Congreso y dejó imágenes que estremecen a más de uno.

Durante el enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la plaza del Congreso de la Nación, un periodista identificado como Orlando Morales perdió su auto luego de que lo incendiaran con el calor de la situación.

VIDEO: Periodista se conmueve tras incendiarle su auto en Argentina

A través de los medios locales, el periodista ofreció un mensaje en el que se muestra totalmente destrozado, asegura que cuando se encontraba en el auto los manifestantes lo sacaron, lo tiraron y comenzaron con los ataques.

“Estos son unos sinvergüenzas, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, le dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”, dijo en entrevista.

Agregó que, ante las crecientes protestas, no quiere que sus hijos, uno de 11 y de 9 crezcan en una nación como esa, en la que pueden lastimar a la gente sin tomar en cuenta las consecuencias, concluyó que no existe democracia.

La jornada en Argentina no terminó ahí, también desechos de basura y bicicletas terminaron en llamas, esto en uno de los días más violentos en lo que va del 2024.

"Esto es angustiante: no quiero un país así para mis hijos": así se quebró Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el móvil. "No puede haber gente tan malvada: vos podés pensar de una forma, yo de otra... pero hay que dialogar", subrayó pic.twitter.com/kWyC2bfSLw — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

Policía reprime a manifestantes de la Ley Bases en Argentina

La tarde de este miércoles, la policía de Argentina desplegó un fuerte operativo a las afueras del Congreso, en redes sociales se compartieron distintos videos que mostraron la actitud de las autoridades con los manifestantes.

Más manifestaciones organizándose contra la Ley de Bases en Argentina. Se espera una noche larga:pic.twitter.com/42wlcKPIGv — El Necio (@ElNecio_Cuba) June 13, 2024

De acuerdo con los reportes de los internautas, los policías utilizaron gases lacrimógenos y otros tipos de aparatos de fuerza; algunos diputados y ciudadanos tuvieron que ser trasladados a los centros de salud.

La policía reprime a Diputados que se identificaron claramente.



Gravemente herido el diputado @CastagnetoC , con la cara quemada por el nuevo gas que usan pic.twitter.com/0sdw4huau7 — ari lijalad (@arilijalad) June 12, 2024

¿En qué consiste la Ley Bases, también conocida como Ley Milei?

La propuesta legislativa denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos, popularmente conocida como Ley Milei originó controversia entre los ciudadanos, ya que su propósito es llevar a cabo una “reforma del Estado” que siente las bases para un “plan de transformación económica”.

Los puntos que aborda son: