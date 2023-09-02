VIDEO: Momento en el que cae un meteorito en Turquía

Durante la noche del sábado (tiempo local), los habitantes de Turquía fueron sorprendidos por una luz que iluminó el cielo, se trató de un meteorito que provocó un destello de colores y que se pudo apreciar en varias partes.

El meteorito se precipitó sobre la ciudad turca de Erzurum, iluminando el cielo nocturno con torno verdes. En rede sociales circularon vario video del momento y se volvieron virales por lo impresionante de las imágenes.

En uno de los video, aparecían varios niños jugando cuando de pronto, detrás de ellos cayó el meteoro y se iluminó todo de verde.

🇹🇷 | LO ÚLTIMO: Momento en que un meteorito cayó al sur de Turquía. pic.twitter.com/yMbJU0O6QX — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 2, 2023

En otras imágenes compartidas en las redes, se ve una carretera en la provincia de Gumushane, completamente oscura hasta que una luz iluminó el paso de un automóvil.

El meteorito cayó alrededor de las 20:15 horas (tiempo local) y se logró ver en las provincias de Sanliurfa, Malatya, Erzurum, Elazig y Gaziantep.

Los habitantes de las zonas describieron lo sucedido como “algo impactante” y muchos de los testigos compartieron los videos.

🇹🇷 | Otro video del momento en que cae un meteorito al sur de Turquía. Se observó en varias ciudades. pic.twitter.com/nMaWjU0eRG — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 2, 2023

Avistamientos de meteoritos en el mundo

Recientemente, se avistó otro meteorito en Australia, miles de personas fueron testigos de la caída del meteorito azul en el aeropuerto de Australia, generando una explosión de luz y un sonido que se vio y escuchó en diferentes ciudades.

Aunque la caída de un meteorito siempre resulta sorprendente, en esa ocasión tuvo un plus, pues cuando entró a la Tierra se apreció un destello azul, un hecho que pocas veces ocurre.

🇹🇷 | Así se observó el meteorito en la ciudad de Sanliurfa, Turquía. pic.twitter.com/LLjGMiMkhe — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 2, 2023

¿Cómo se forman los meteoritos?

El Sistema Solar está lleno de material sobrante de la formación de los planetas; cuando los granos de roca que viajan en el espacio entran a la atmósfera y se queman se conoce como meteoros, mientras que las rocas más grandes que chocan con la superficie del planeta se denominan meteoritos.

Los asteroides, al igual que los planetas, orbitan alrededor del sol y han estado en movimiento durante miles de millones de años.

Pequeños efectos, como las ondas gravitacionales generadas por los planetas, pueden alterar sus órbitas o incluso reposicionarlos repentinamente en caso de encuentros planetarios cercanos.

