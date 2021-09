Históricas inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey por lluvias torrenciales más fuertes desde que se tienen registros. Muchas partes de la ciudad quedaron bajo el agua por los efectos de la tormenta tropical Ida, que avanzó hacia el Noreste de Estados Unidos después de haber desembarcado como huracán en Luisiana, cerca de Nueva Orleans, el domingo pasado.

El huracán Ida, ahora reconvertido en tormenta, ha sido uno de los fenómenos naturales más intensos que han azotado Estados Unidos desde que se tienen registros. Un huracán que, a su paso por el país, está provocando importantes daños materiales e inundaciones en gran parte del mismo. Entre los estados más afectados podemos encontrar el de Nueva York, donde el alcalde se ha visto obligado a pedir a la sociedad que no salga de casa para minimizar problemas.

Estado de emergencia por inundaciones



El diluvio llevó a las autoridades a decretar por primera vez en la historia de Nueva York el estado de emergencia por riada, que se impuso tanto para la principal ciudad de Estados Unidos como para el estado vecino de New Jersey. También hubo lluvias catastróficas en otros estados de la región, como Pensilvania y Connecticut.

Fuentes policiales han confirmado que al menos ocho personas han muerto a consecuencia de las fuertes tormentas que sacuden en las últimas horas los estados de Nueva Jersey y Nueva York.

Afectaciones en el metro

El servicio de metro paró casi en su totalidad, con imágenes de estaciones en las que el agua caía en cascada por las escaleras, al igual que se vio en escaleras y patios de edificios residenciales. El aeropuerto de Newark, el principal de New Jersey, sufrió fuertes inundaciones.

En barrios como Brooklyn, Manhattan y Queens, las autoridades pidieron la mayor de las responsabilidades durante las próximas horas para evitar males mayores.



El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, declaró el estado de emergencia como consecuencia de un “evento meteorológico histórico” que ha provocado lluvias como nunca antes se habían visto en la región. Una situación atípica que, entre otras cosas, ha provocado que toda la ciudad se encuentre actualmente bajo un manto de agua y que las condiciones en las carreteras sean lamentables.

Te puede interesar:

Crisis en Afganistán: Faltan por salir niños y estudiantes

Bill de Blasio pidió a los residentes que eviten las calles en la medida de lo posible: “Por favor, no salgan a la calle esta noche. Si están pensando en salir, no lo hagan. Manténganse también alejado del metro y las carreteras. Permanezcan en casa y no conduzcan hacia estas aguas turbulentas”.

Aeropuertos inundados

La tormenta que también ha afectado a aeropuertos como el de Newark, donde se han tenido que cancelar varios vuelos y retrasar otros tantos como consecuencia del paso de la tormenta Ida por Nueva York. Mientras tanto, la carretera permanece intratable, razón más que de peso para esperar en casa hasta que amaine. Pero el alcalde no ha sido el único que ha pedido responsabilidad a sus vecinos y vecinas.

Este tipo de lluvias violentas son muy poco frecuentes. Según “The Washington Post”, los niveles de precipitación por hora registrado ayer en Nueva York ocurren cada doscientos o quinientos años. Pero Nueva York venía de sufrir lluvias históricas hacía poco más de diez días. Ocurrió la noche del 21 de agosto, cuando la Gran Manzana sufrió los efectos del huracán Henri, que no impactó en la ciudad, pero se notó con fuerza. Aquella noche motivó la suspensión de un concierto en Central Park plagado de estrellas para celebrar el regreso de la música a Nueva York tras la pandemia.

Once de las veinte lluvias torrenciales más fuertes registradas desde 1889 se han registrado en lo que llevamos de siglo. Y cuatro de ese “top 20" han ocurrido este año.

Después de tener que rescatar a decenas de personas de la carretera durante estas últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York ha instado a la población que permanezca lejos de ellas: “No conduzca por carreteras inundadas. Es demasiado peligroso porque no sabe cuál es la profundidad del agua”.