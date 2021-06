VIDEO: Mujer es captada llenado un tupper con mole en una fiesta

En México, es común que al finalizar una fiesta los invitados se lleven itacate, es decir, una porción de comida; sin embargo, una mujer no esperó a que la celebración terminara y utilizó un tupper para guardar todo el mole que habían puesto en su plato.

Un video compartido en TikTok muestra a los invitados que se encontraban en la fiesta, sentados alrededor de las mesas disfrutando de una comida, pero lo que llamó la atención fue la mujer que presurosa ponía el alimento en su recipiente.

“Si no me van a grabar así como a la doña, mejor ni me inviten”, escribió en el video el usuario de TikTok que lo compartió en la plataforma, que hasta ahora suma más de 500 mil “Me gusta”.

Mujer es captada con su tupper lleno de mole, aunque lo quiso ocultar

Mientras la grabación avanza, se observa que una de las invitadas toma el plato de mole que habían colocado en su mesa y lo vacía todo en un tupper, sin que hasta ese momento se hubiera percatado de que la cámara descubrió su acción.

Cuando la persona que filmó el momento estaba más cerca, la mujer nota que fue descubierta y trata de disimular, no sin antes esconder el tupper, con una expresión que parecía mezclar sorpresa y pena.

En el video también se observa que una joven, sentada al lado de la mujer que guardó el mole, nota que las están grabando y baja la cabeza, para reírse de la situación, en la que su vecina en la mesa fue descubierta.

Aunque la grabación no revela el lugar donde fue captado este momento, algunos usuarios en TikTok señalaron que podría tratarse de una comunidad rural de Puebla.

Entre los comentarios de este video, algunas personas consideraron que la mujer solo guardó el mole como si fuera su itacate, una costumbre de nuestro país en la que se entrega comida de una fiesta a las personas que acuden.

“En los pueblos se acostumbra llevar su recipiente el itacate (comida para llevar)”, escribió un usuario en los comentarios.

Crédito: TikTok @chocoale22

Hubo otras personas que parecían estar de acuerdo con la acción de la mujer, al asegurar que no era cómico verla guardar el mole en su tupper, ya que era mejor darle la comida a alguien que la necesitara.

