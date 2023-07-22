VIDEO: Muere el fisicoculturistas Justyn Vicky aplastado por una barra de 210 kilos

Justyn Vicky, un fisicoculturista de 33 años, perdió la vida en un fatal accidente en el gimnasio, cuando cargaba un barra de 210 kilos para hacer una serie de sentadillas. El lamentable accidente sucedió en Indonesia.

El hombre que era entrenador personal sufrió una grave lesión en el cuello cuando realizaba su rutina de ejercicio en un gimnasio. Los servicios de emergencia llegaron al lugar para atenderlo, sin embargo no pudieron hacer nada.

El momento quedó grabado en el video de una cámara de seguridad del lugar; en las imágenes se ve al fisicoculturista que cargaba la barra de 210 kilos en los hombros, con ayuda de otro hombre.

Justyn Vicky se agachó para realizar la sentadilla, al intentar levantarse ya no pudo, le ganó el peso y se fue para atrás, mientras la pesada barra le aplastó el cuello. El hombre que lo ayudaba lo agarró cuando cayó hacia atrás, pero ya no pudo hacer nada.

De acuerdo con medio internacionales que tuvieron acceso al reporte médico, la barra le partió el cuello y afectó también a sus pulmones, que entraron en estado crítico, por lo que era prácticamente imposible salvarle la vida.

¿Quién era Justyn Vicky, el fisicoculturista que murió aplastado por una barra de 210 kilos?

Justyn Vicky era un reconocido entrenador en la comunidad fitness de Bali, Indonesia, donde residía. También era un influencer con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Algunos amigos del fisicoculturista lo describieron como una persona educada y sociable que le gustaba compartir sus conocimientos sobre el entrenamiento con pesas a sus compañeros.

El gimnasio The Paradise Bali, donde ocurrió el accidente que le costó la vida, compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirlo y envió sus condolencias a la familia del joven.

“Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones”.