VIDEO: Muere un montañista en el Himalaya mientras sus compañeros pasan sobre su cuerpo

Uno de los deportes más peligrosos que existe en la actualidad es el montañismo, en particular el que practican sobre las cumbres más imponentes del mundo. Entre ellas se encuentra el Himalaya, una cordillera asiática que miles de personas intentan subir todos los días a pesar de que su reto, en muchas ocasiones, supone un riesgo mortal.

El último ejemplo lo protagonizó Mohammad Hassan, un escalador de 27 años que falleció en el Cerro K2 del Himalaya. A pesar de que las muertes no son extrañas en el deporte, este caso conmocionó al público en general por un video que se viralizó en redes sociales, donde se ve cómo un grupo de montañistas pasa sobre su cuerpo, presuntamente todavía en agonía.

Se puede observar cómo Mohammad está enterrado en la nieve de la montaña, justo en el paso del recorrido que lleva a la cima. Lamentablemente, el padre de tres niños no pudo ser auxiliado y las imágenes hicieron que la opinión pública se desbocara en contra de los alpinistas que parecen ignorarlo.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing pic.twitter.com/m7J22AvqtJ — The Northerner (@northerner_the) August 5, 2023

¿Qué pasó con Mohammad Hassan, el escalador que murió en el Himalaya?

El accidente habría ocurrido el pasado 27 de julio, luego de que una avalancha azotara esta parte de la montaña más peligrosa del mundo, la cual dejó a Mohammad Hassan con graves heridas. Lo polémico del asunto es que su cuerpo quedó en medio del paso de más de un centenar de montañistas, algunos que incluso estaban en medio de un reto de tiempo.

Entre ese grupo se encontraba la noruega Kristin Harila, considerada como la mejor escaladora del mundo, quien se disponía a convertirse en la persona más rápida en alcanzar todos los picos de más de 8 mil metros de altura, por lo que fue uno de los principales nombres señalados.

"Vimos a un hombre vivo, tirado en la travesía del cuello de botella. Y la gente lo pasaba por encima en el camino a la cumbre. Y no había ninguna misión de rescate", mencionó Wilhelm Steindl a la BBC, uno de los escaladores que abortó la subida debido a las malas condiciones climáticas.

#K2Trajedy

Top female climber Tamara Lungar exploded on the human tragedy on K2 & behaviour of follow climbers there.

Read her exact words of a true alpinist, who lost a close mate in K2 Winter 2021



“ I have now really needed a few days to sort out my thoughts because I am pic.twitter.com/x3L97FLPvw — The Northerner (@northerner_the) August 10, 2023

Kristin Harila se defiende por no haber ayudado a Mohammad Hassan en el Himalaya

Tras las críticas recibidas, Kristin Harila se expresó públicamente y aseguró que sí intentó ayudar a Mohammad junto a todo su equipo; sin embargo, luego de varias horas de auxilio, se percataron que ya no había forma de auxiliarlo en esas condiciones.

"Tratamos de salvarlo. Hicimos todo lo que pudimos durante muchas horas. Es un camino muy angosto. ¿Cómo vas a escalar, cruzar y transportar (a una persona)? No es posible", afirmó la importante montañista noruega, para después dar detalles desgarradores: "Hassan estaba colgado de una cuerda boca abajo entre dos anclas de hielo, con su arnés en las rodillas, sin la ropa adecuada y su estómago expuesto a la nieve", sentenció.