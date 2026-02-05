Presuntos elementos de la Guardia Nacional golpean y roban negocio de tragamonedas en Aguascalientes

Un video que circula en redes sociales del pasado 2 de febrero muestra presuntos integrantes de la Guardia Nacional realizando una revisión irregular en un negocio de tragamonedas en Aguascalientes . En las imágenes se observa cómo los hombres, vestidos con uniforme y con el rostro cubierto, golpean a un empleado y presuntamente sustraen dinero del establecimiento.

Presuntos integrantes de la Guardia Nacional golpean y extraen dinero de un local en Aguascalientes

El pasado 2 de febrero comenzó a difundirse en redes sociales un video en el que aparecen cuatro presuntos integrantes de la Guardia Nacional dentro de un negocio de tragamonedas en Aguascalientes.

De acuerdo con las imágenes, los hombres, vestidos con uniformes y con el rostro totalmente cubierto, realizan lo que se describe como una revisión irregular al interior del establecimiento.

Durante el incidente, uno de los empleados es golpeado por uno de los sujetos mientras se encuentra en el suelo.

Circula un video captado el 2 de febrero en #Aguascalientes que muestra a presuntos elementos de la #GuardiaNacional realizando una "revisión" violenta en un negocio de tragamonedas.



En el video también se observa cómo otro de los presuntos elementos intenta retirar la cámara de seguridad que registraba los hechos.

Según lo que se señala en la difusión del material, al finalizar la revisión los supuestos integrantes de la corporación habrían sustraído dinero del lugar.