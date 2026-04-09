¡Se pasó de “viva”! Mujer carga gasolina en Puebla y huye sin pagar (VIDEO)

La noche del 6 de abril, una conductora se volvió viral en redes sociales, luego de que fuera captada cargando gasolina, y sin ninguna pizca de vergüenza, huyó a toda velocidad al momento de pagar en Puebla.

Los hechos ocurrieron en San Pedro Cholula, Puebla, frente a Serviplaza Momoxpan, muy cerca de la recta a Cholula, y aunque las imágenes causaron indignación, la mujer logró salirse con la suya.

Así ocurrió el robo de gasolina en Puebla

Reportes indican que todo sucedió en la estación Mobil que está frente a Serviplaza Momoxpan. De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, la mujer llegó en un Volkswagen Bora negro con rines verde fosforescente.

En el video se ve a la conductora esperando tranquilamente a que el despachador termine de llenar el tanque. Todo parece transcurrir con normalidad, hasta que el trabajador retira la manguera.

En ese momento, la mujer acelera y huye antes de que el empleado pueda reaccionar. Aunque el hombre le chifla, ya es demasiado tarde, porque el auto se pierde de vista.

¿Qué se sabe de la culpable?

Aparte del color y las características del vehículo, se conoció que las placas son HAZ-110, dato que se difundió rápidamente en redes sociales.

Los trabajadores de la gasolinera confirmaron que la mujer no pagó ni un solo peso por el combustible, lo que generó molestia, pues en estos casos suele ser el empleado quien debe cubrir el gasto.

Hasta ahora se desconoce si ya hay una denuncia formal ante las autoridades, no obstante, este tipo de casos sí debería indignarnos, porque a quién afecta no es a la empresa, sino al empleado.

Otros usuarios comentaron que estos casos no son aislados, y pidieron mayor vigilancia o incluso métodos de pago anticipados para evitar que personas intenten “pasarse de listas”.

Identifican el auto que no pagó la gasolina

A pesar de que la huida sucedió el 6 de abril, para el 8 de abril varias personas reportaron haber visto el mismo vehículo en la zona de La Libertad, en Puebla capital.

Los testigos coincidían en que el Bora se podía reconocer con facilidad por sus llamativos rines verdes, y aunque circulan estas versiones, hasta ahora no se ha informado del arresto de la conductora.