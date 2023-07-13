¿Y tú novia es tóxica? VIDEO: Mujer encuentra la moto de su esposo afuera de un hotel y la destroza a martillazos

Una mujer protagonizó una inusual escena de celos en el centro histórico de Santa Marta, Colombia, cuando encontró la moto de su esposo estacionada afuera de un hotel y decidió destruirla a martillazos.

El momento quedó grabado en un video por los testigos que se encontraban en el lugar, y quienes después lo compartieron en redes sociales, volviéndose viral rápidamente y dividiendo opiniones.

Video de la mujer que destrozó la moto de su esposo porque estaba estacionada afuera de un hotel

En las imágenes se vio a la mujer con un martillo en las manos con el cual golpeó una y otra vez la moto de su marido porque estaba estacionada afuera de un hotel. La furia y los celos de ella la llevaron a destrozar el vehículo.

Primero volaron los espejos, después rompió las luces delanteras y hasta el manubrio de la moto se zafó. No conforme con haber destrozado la parte delantera, hizo lo mismo en la parte de atrás del vehículo.

Aunque había un guardia de seguridad privado cerca del lugar, éste solo fue testigo de los hechos y prefirió no intervenir en la venganza de la mujer despechada.

Unos segundos después de destruir la moto, la mujer se retiró del lugar, sin que su esposo saliera del hotel, por lo que no se sabe cuál fue la reacción del hombre al encontrar su vehículo completamente destrozado.

Tras viralizarse el video en las redes sociales, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Algunos aplaudieron la acción de la mujer por sacar su coraje ante una infidelidad, algunos más la condenaron por destruir una propiedad ajena, pero la mayoría se burló de lo sucedido.