La posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos avalara un reality show en el que migrantes compitieran por la ciudadanía estadounidense desató una ola de reacciones en medios y redes sociales. La controversia surgió a partir de una propuesta presentada por el productor canadiense Rob Worsoff, quien planteó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un formato televisivo con tintes de competencia, cuyo ganador obtendría la naturalización; sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue enfática al negar que su agencia tenga intenciones de realizar dicho proyecto este martes 20 de mayo.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Noem declaró que “no hay planes para realizar un reality show”, y desestimó cualquier respaldo institucional del DHS a esa propuesta.

Una propuesta que desató reacciones en redes sociales

La noticia fue difundida inicialmente por el diario británico The Daily Mail, que reportó que la propuesta había sido bien recibida por algunos funcionarios del DHS, y que la propia Kristi Noem habría mostrado apertura. No obstante, desde el Departamento aclararon que ningún respaldo oficial fue dado y que el proyecto no será considerado por la actual administración del presidente Donald Trump.

Por su parte, el productor Rob Worsoff, creador de la idea, defendió el concepto asegurando que su intención era presentar “una celebración del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos”, y no trivializar el proceso de migración. La propuesta contemplaba seleccionar a 12 migrantes para competir en diversos desafíos relacionados con la historia, cultura y valores estadounidenses, con la ciudadanía como premio final, lo que le valió comparaciones con la popular saga juvenil: Los Juegos del Hambre.

¿Qué pasará con la propuesta de reality show de migrantes en Estados Unidos?

Ante la creciente atención mediática y las interrogantes planteadas por legisladores, Kristi Noem respondió de forma tajante: aclaró que la ciudadanía no puede ni debe ser objeto de competencia o entretenimiento, subrayando que el proceso de naturalización es un asunto serio que involucra rigurosos requisitos legales.