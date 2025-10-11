VIDEO: mujer agrede con rastrillo a joven por estacionarse y tapar “su coladera”

Un nuevo hecho ha desatado polémica en redes sociales tras la difusión de un video en el que una mujer agrede físicamente a un joven con un rastrillo, argumentando que el joven tapó una coladera que, según ella, le pertenece. Ante los hechos, ya es conocida como “Lady Coladera”.

¿Quién es “Lady Coladera”?

En la grabación compartida en redes sociales, se observa como la mujer tiene un rastrillo en la mano mientras señala que el automóvil azul, estacionado frente a su domicilio, obstruye su banqueta, además se escucha como insulta al conductor.

“Voy a enjuagar mi coladera que está ahí y usted la está obstruyendo y no me deja quitar la basura de mi coladera”, menciona a señora.

Al no recibir respuesta, la mujer comienza a golpearlo con el rastrill o, mientras lo insulta, ante las agresiones, el afectado intenta alejarse para evadir los golpes.

#LadyColadera Es una prueba más de como mucha gente ignorante considera que el frente de su vivienda le pertenece nada más porque si...😲 pic.twitter.com/ZIm6PJnxCb — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) October 9, 2025

De acuerdo con los comentarios en redes sociales, el conflicto habría comenzado porque la coladera conectada al drenaje se encuentra en la vía pública, justo en el espacio donde el vehículo fue estacionado.

Sin embargo, el video ha generado gran controversia, y la protagonista ha sido apodada en redes sociales como “Lady Coladera”.

No obstante, la mujer insiste en que se trata de una parte de su propiedad. Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar exacto de los hechos ni el desenlace legal del caso.

Estas acciones pueden llevar a tu auto al corralón en la CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, en la vía pública no se puede colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente.

Otra de las acciones que menciona el reglamento es que en la vía pública no se pueden colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos.