Todo el sabor de Yucatán llegó a la Ciudad de Mexico (CDMX); gastronomía, tradiciones y artesanias estarán en el Palacio de los Deportes durante todo el fin de semana.

El sabor y orgullo yucateco llegó a la Ciudad de México en donde la gastronomía, la moda, la riqueza cultural y el entretenimiento dan vida a la Semana Yucatán en México 2025 en el Palacio de los Deportes.

Último fin de semana para disfrutar de Yucatán en la CDMX

El amor entra por el estómago

Dicen que el amor entra por el estómago y los yucatecos conquistan cualquier paladar con sus platillos desde cochinita pibil, hasta agua de chaya.

La gente disfruta de los taquitos, y para algunos como Juan Manuel, es la primera vez que prueban un platillo yucateco como las marquesitas, que catalogan como un dulce nutritivo.

Presente la cultura maya

La cultura maya revive en cada prenda, artesanía o producto de belleza, la Semana Yucatán en México 2025 es un oasis en medio de la ciudad

“Muchas veces uno no puede ir hasta allá, hay muchas cosas que no conocemos”, “Yo estoy enamorada de allá, de esa tierra hermosa”, son algunos de los testimonios de la gente que ha asistido al Palacio de los Deportes.

La semana Yucatán en México 2025 concluye este domingo 12 de octubre, la entrada es gratuita y es una oportunidad para que usted viva su magia.