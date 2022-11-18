Reaparece en video mujer que llamó “indio pata rajada” a AMLO

La mujer que emitió algunos comentarios como “indio pata rajada” durante la marcha del INE en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció en redes sociales.

A través de Tiktok, la mujer que acudió a la marcha en favor del órgano electoral reapareció con un video en el que aclara sus dichos en la grabación que se volvió viral y que incluso retomó AMLO durante una de sus mañaneras.

La mujer, identificada con el usuario "Cristina por México" aseguró que su posición hacia el Presidente no cambian, pero ofreció una disculpa a los campesinos y principalmente a las personas de Macuspana, Tabasco, de donde es originario López Obrador.

"Mis comentarios hacia el Presidente López Obrador no cambian, pero pido disculpas a todos los campesinos, Tabasco y Macuspana", inicia la mujer.

"Generalicé equivocadamente, pido disculpas especialmente a Macuspana, aunque mi situación y mi postura hacia él seguirá siendo la misma", dice la mujer en el video.

¿Qué dijo la mujer sobre AMLO durante la marcha del INE?

El pasado domingo se realizó una movilización en favor del INE y una de las asistentes emitió varios comentarios sobre el mandatario, incluso lo llamó "indio de Macuspana pata rajada".

Durante el lunes, AMLO reaccionó a esta grabación de la mujer, a quien dijo quererla, incluso le envió un abrazo.

"Que cuidemos a la señora, que tiene todo mi respeto, le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente, porque el hombre y la mujer es producto de circunstancias y no somos perfectos, solamente el Creador”, opinó.

El Presidente López Obrador dijo que la mujer era ejemplo de la gran mayoría que acudió a la movilización que tuvo alrededor de 60 mil asistentes.

“Es una manera de pensar que además yo respeto porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de la misma manera y no, en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir”, dijo AMLO.