La quiero de corazón: AMLO a mujer que lo insultó en marcha del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a varios de los insultos y señalamientos de algunos de los asistentes a la marcha del INE, particularmente el de una mujer que lo llama “indio de Macuspana”; el mandatario justificó el actuar de los manifestantes.

En la mañanera de hoy, López Obrador dio a conocer su opinión sobre la marcha del INE, realizada este domingo en varias ciudades del país siendo la de la Ciudad de México (CDMX) la que más atención llamó por los personajes políticos que congregó.

AMLO aseguró que la movilización es un síntoma de que existe democracia y se permiten las libertades y aseguró que los asistentes no acudían a defender al órgano electoral, sino a los privilegios y a la corrupción.

Sobre el video de una mujer que lo insulta y llama a salir a las calles a defender al INE, AMLO dijo quererla y enviarle un abrazo.

"Que cuidemos a la señora, que tiene todo mi respeto, le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente, porque el hombre y la mujer es producto de circunstancias y no somos perfectos, solamente el Creador", dijo.

“Es una manera de pensar que además yo respeto porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de la misma manera y no, en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir”, explicó.

AMLO asegura que marcha del INE no tuvo suficientes asistentes

El Presidente aseguró que la movilización del domingo en contra de la Reforma Electoral debería realizarse y llegar al Zócalo.

"No hubiesen llenado ni la mitad del zócalo, que se propongan llenar el zócalo, las luchas aún cuando se trate de mezquindades requieren de perseverancia".

#EnLaMañanera | Según el presidente @lopezobrador_ la movilización de ayer que partió del Paseo de la Reforma al Monumento a la Revolución reunión entre 50 y 60 mil personas pic.twitter.com/NIe9kEaxU1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

López Obrador arremetió en contra de personajes políticos que acudieron a la marcha del INE, incluso calificó de “delincuente electoral confeso” a Vicente Fox.

También arremetió en contra de Elba Esther Gordillo, quien aseguró haber participado en fraudes electorales.