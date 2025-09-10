¡Pedicure en hora pico! Pasajera del metro desata indignación en Nueva York (VIDEO)

Que en el metro suceden cosas insólitas no es ninguna novedad; sin embargo, siempre hay alguien que logra subir la vara del asombro colectivo.

Esta vez fue una mujer que, sin preocuparse por la mirada de decenas de pasajeros ni por la falta de espacio en plena hora pico, decidió que era el momento perfecto para darse un “pedicure” en el Metro de Nueva York. Sí, justo ahí, entre empujones y calor, transformó el vagón en su salón de belleza personal.

VIDEO: Mujer se limpia los píes en metro de Nueva York

El episodio quedó grabado en video y, como suele ocurrir en estos tiempos, las imágenes circularon de inmediato en redes sociales. En ellas se observa a la mujer sacando una lima para remover callosidades con la tranquilidad de quien pareciera estar en la comodidad de su sala.

El detalle menos glamuroso es que los restos de piel caían directamente al piso del vagón, lo que generó una ola de comentarios entre usuarios de internet.

Mientras algunos pasajeros la observaban con evidente incomodidad, nadie se atrevió a decirle algo en el momento. Tal vez por respeto, tal vez por miedo o, simplemente, porque ya no sorprende nada de lo que ocurre en el transporte público.

🇺🇸 | Una joven se raspa la planta del pie dejando sucio el suelo del vagón en pleno metro de Nueva York.pic.twitter.com/4YIx3c8upq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 9, 2025

Internautas reaccionan a mujer haciendose pedicure en el Metro

El video, grabado en el metro de Nueva York, no precisa fecha ni hora del suceso, pero eso no impidió que desatara una oleada de críticas. Para muchos internautas, lo indignante no fue solo la acción en sí, sino la total indiferencia con la que la mujer ignoró la presencia de los demás.

Los comentarios iban desde la burla hasta el enojo. Algunos ironizaron diciendo que, con un poco de suerte, en el próximo viaje alguien podría ofrecer cortes de cabello o tratamientos faciales. Otros, en cambio, reclamaron la falta de sanciones y preguntaron si la limpieza del metro estaba preparada para ese tipo de “detalles estéticos”.

Hasta ahora no se sabe si la mujer fue sancionada, pero lo que sí quedó claro es que el transporte público sigue siendo un escenario donde todo puede pasar. Y aunque muchos ya se han acostumbrado a vendedores ambulantes, músicos y discursos religiosos, parece que la nueva “moda” es llevar la rutina de belleza al vagón.