Muere Eva Schloss, sobreviviente de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank, a los 96 años

El mundo pierde a una de sus últimas testigos directas del horror y la esperanza. El Anne Frank Trust UK anunció con profunda tristeza el fallecimiento de Eva Schloss MBE a los 96 años de edad. Eva no solo fue conocida por ser la hermanastra de Ana Frank, sino por su incansable labor como sobreviviente de Auschwitz y educadora por la paz.

Nacida en Austria en 1929, la vida de Eva estuvo marcada por paralelismos con la de Ana Frank. Ambas familias huyeron a Ámsterdam escapando de los nazis, donde se convirtieron en vecinas y compañeras de juego. Sin embargo, la historia las unió trágicamente en 1942, cuando ambas tuvieron que esconderse el mismo día.

La historia de supervivencia de la familia Frank

Mientras la familia Frank se ocultaba en el anexo secreto, la familia de Eva también buscó refugio, pero fue traicionada en 1944 y enviada a los campos de concentración. Aunque su padre y su hermano fueron asesinados, Eva y su madre, Fritzi, lograron sobrevivir al infierno de Auschwitz.

El destino volvió a unir los apellidos después de la guerra: la madre de Eva se casó con Otto Frank, el padre de Ana (único sobreviviente de su familia), convirtiendo a Eva y Ana en hermanastras póstumas.

"Una mujer notable"En un comunicado, la familia de Schloss expresó su dolor:

"...Eva fue una mujer notable: una sobreviviente de Auschwitz, una devota educadora del Holocausto, incansable en su trabajo por el recuerdo, la comprensión y la paz... Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que Eva defendió y logró, pero en este momento, estamos de luto".

Eva dedicó su vida a combatir el odio. En 1990 cofundó el Anne Frank Trust UK, una organización que ha educado a miles de jóvenes para desafiar los prejuicios. Escribió tres libros, incluyendo Eva's Story y The Promise, y hasta sus 90 años continuó dando charlas alrededor del mundo.

Un legado contra el olvidoApenas en 2024, Eva dejó una reflexión que resuena hoy más que nunca:

"Nunca debemos olvidar las terribles consecuencias de tratar a las personas como 'otros'. Necesitamos vivir juntos con nuestras diferencias. La única manera de lograr esto es a través de la educación". Dan Green, director ejecutivo del Trust, la describió como un "faro de esperanza y resistencia" cuyo legado continuará guiando a las futuras generaciones para construir un mundo libre de discriminación.

