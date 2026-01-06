En pleno invierno en China , a un grupo de 42 parejas no le importó estar aún lejos del verano y, en lugar de esperar el calor y los rayos del sol en una playa, decidieron tener una boda masiva en medio de la nieve y el hielo.

Este martes 6 de enero de 2026, las parejas, con grandes abrigos blancos que cubrían los vestidos de novia, se dieron el “Sí, acepto”, en el Parque Harbin Ice and Snow World, en el noroeste del gigante asiático, donde reportan temperaturas de hasta menos 20 grados Celsius.

Este evento, el cual es su cuadragésima segunda (42°) edición del Festival de Hielo y Nieve de Harbin, los novios intercambiaron votos, anillos y abrazos. Los organizadores señalan que esta es la boda masiva más longeva y multitudinaria del país.

Bodas en el hielo: 42 parejas dicen "sí, quiero" en medio del frío

Las parejas subieron al escenario del parque, posaron para fotos y celebraron con abrazos pese al frío polar. Caminaron sobre la nieve, intercambiaron anillos y sellaron promesas eternas. Medios locales capturaron cada momento: novios y novias radiantes bajo abrigos gruesos, rodeados de esculturas de hielo gigantes. El evento resalta la resistencia del amor humano ante el invierno más crudo.

Este festival atrae a miles cada año, pero esta boda grupal destaca por tener a parejas de diversas profesiones, las cuales llegan de todo el país para tomar parte en este ritual.

Las parejas no se dejaron intimidar por el frío.|Reuters.

Testimonios conmovedores: "Mi corazón se siente cálido pese al frío"

Hu, maestra de kinder de 28 años, y Chu, gerente de ventas de 28 años, compartieron su emoción, la que ella siempre quiso visitar el destino y le encanta la comida y considera que los habitantes son muy amables.

Para participar en la boda, es necesario registrarse en línea en el sitio del organizador y participar en una votación pública por varios medios, explicó Chu a la agencia de noticias Reuters.