¡Melchor, Gaspar y Baltazar al teléfono! Pasos para hacer una videollamada con los Reyes Magos y sorprender a tus hijos

La ilusión de la llegada de los Reyes Magos , es uno de los momentos más especiales para las y los niños de México, pero ¿te imaginas poder hablar por llamada con Melchor, Gaspar y Baltazar?, hoy esto puede ser posible con ayuda de la tecnología; así puedes hacerlo.

¿Cómo hacer una videollamada con los Reyes Magos?

Este año, millones de niños podrán hablar directamente con los Reyes Magos con ayuda de la plataforma Iberia, un servicio completamente Gratis y lleno de magia, pero ¿cómo hacer una llamada con Melchor, Gaspar o Baltazar?

Lo primero que tienes que hacer para hablar con los Reyes Magos, es ingresar al sitio web de Iberia y seguir estos sencillos pasos



Ingresa tu información: La plataforma pide algunos datos como el nombre del niño , quien realiza la solicitud, los intereses del menor, así como su comportamiento durante el año.

, quien realiza la solicitud, los intereses del menor, así como su comportamiento durante el año. Elige a tu Rey Mago Favorito: Selecciona a Melchor, Gaspar o Baltazar para que hagan la videollamada con tus hijos. No se puede elegir a los tres.

para que hagan la videollamada con tus hijos. No se puede elegir a los tres. Confirma el proceso: Al aceptar los términos y condiciones, el sistema confirma que todo está listo. Una vez cumplido con este paso, se habilita el acceso a videollamada.

Al cumplir con todos los pasos, la llamada con los Reyes Magos comenzará y podrás ver a Melchor, Gaspar o Baltazar en la pantalla de tu celular o computadora.

El sitio web de Iberia permite hacer la videollamada con los Reyes Magos|IBERIA

¿Cuánto cuesta la videollamada con los Reyes Magos?

¡Mucho ojo! Se recomienda que un adulto supervise el proceso y acompañe a los niños en esta mágica aventura digital, pero ¿tiene algún costo?

La videollamada con los Reyes Mago es completamente GRATIS debido a que cada año, la empresa habilita este sitio web para que las y los niños pueden vivir esta experiencia.

Recuerda que la plataforma sestará disponible por tiempo limitado, por lo que se recomienda aprovechar que aún está activa para darle un momento especial y mágico a tus hijas o hijos.