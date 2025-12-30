De la pasarela a la reja: Dan 2 años de prisión en Tailandia a copropietaria de Miss Universo

El escándalo no cesa con el certamen Miss Universo y es que días después de que a Rául Rocha Cantú le retiraran el beneficio de testigo protegido ante las autoridades mexicanas, la segunda copropietaria del concurso de belleza fue sentenciada a prisión en Tailandia por un caso distinto.

Se trata de Jakkapong “Anne” Jakrajutatip, fundadora de una empresa llamada JKN Global Group, la cual tiene la copropiedad de Miss Universo . Las autoridades tailandesas la encontraron culpable de fraude por 951 mil 927 dólares en una inversión en bonos corporativos.

Cárcel para la dueña de Miss Universo: Anne Jakrajutatip sentenciada por fraude en Tailandia

La empresaria fue sentenciada a dos años de prisión sin posibilidad de suspensión. La sentencia fue emitida el 26 de diciembre de 2025. Jakrajutatip no acudió al tribunal y se encuentra prófuga, por lo cual emitieron una orden de arresto.

El caso comenzó en 2023, cuando un cirujano plástico acusó a Anne, como es apodada, de fraude y ocultación de información, mientras la copropietaria de Miss Universo trataba de convencer al médico de invertir en su empresa.

La corte encontró que Anne Jakrajutatip, como ejecutiva clave de la empresa, sabía la condición de la compañía, que se encontraba incapaz de pagar los bonos acordados. Mediante este engaño, los demandados obtuvieron activos, lo que causó un perjuicio de más de 900 mil dólares.

Prófuga de la justicia: emiten orden de arresto contra Anne tras faltar al tribunal

Aunque Anne ya había sido acusada de fraude y obtuvo libertad bajo fianza al momento de iniciar el caso, la propietaria de Miss Universo no compareció ante el tribunal de Bangkok sobre este caso.

¿Qué pasará con Miss Universo? los dos dueños de la franquicia enfrentan procesos penales

Medios locales aseguran que Anne Jakrajutatip se fugó a México a finales de noviembre, cuando Fátima Bosch fue coronada como ganadora de Miss Universo 2025 en Bangkok.

Mientras que Raúl Rocha Cantú, el otro copropietario del concurso, es investigado por la Fiscalía General de la República por su presunta relación en un esquema de venta y traslado de combustible robado y tráfico de armas. Aunque era considerado testigo colaborador, el 23 de diciembre de 2025 fue visto en París, Francia , días después de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra.