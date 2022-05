Mujer salta de taxi en movimiento en Hidalgo al verse amenazada

La mujer salta del taxi en movimiento en Hidalgo al sentirse amenazada ya que el conductor del taxi desvió su ruta y no le permita bajar de la unidad

Betel, una joven de Hidalgo, sufrió un gran susto y lesiones al abordar un taxi que desvió su ruta y no le permitía bajar de la unidad, ella se vio forzada a saltar con el auto en movimiento y escapar de su agresor.

“Le mencione que me dirigía a Venta Prieta, me preguntó cuánto me cobraban, y demás, y posteriormente, se dirigió, agarró rumbo y cuando vi que se está desviando de la ruta, fue en ese momento que me saqué mucho de onda por la situación, le dije bájame de aquí y abrí la puerta y fue cuando salté", narró Betel Hernández.

Fue en este bulevar de Pachuca, Hidalgo que lo abordó y cuando notó que cambiaban de rumbo, le pidió detenerse al no hacerlo, ella decidió abrir la puerta y arrojarse.

Minutos después, el taxista la arrolló.

“Me atropelló el pie, gracias a Dios no pasó a mayores, me puse en contacto con el 911, el cual checaron las cámaras de seguridad para poder verificar las placas, yo nada más sabía de tres números de este placa”, recordó Betel.

Ubican taxi

En uno de los arcos detectores de placas fue ubicado el taxi, pero no fue hasta que las autoridades de transporte que con el número de placas pudieron identificarlo.

Aseguraron la unidad y la pusieron a disposición de la Procuraduría de Justicia, pero el chofer hasta ahora no ha sido detenido.