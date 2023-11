Niños se esconden bajo escritorios por balacera en Santa Ana, Sonora

Durante la mañana del pasado 1 de noviembre se registró un ataque armado entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el crimen organizado en el municipio de Santa Ana, Sonora. Esto ocasionó que estudiantes de varios niveles educativos se resguardaran bajo los escritorios ante las detonaciones.

“En una rápida atención a la inquietud de padres de familia ante el suceso de inseguridad que se presentó esta mañana en Santa Ana, la Dirección de Seguridad Pública actuó en la evacuación de los planteles educativos de todos los niveles para resguardar a niños y jóvenes en sus domicilios”, detalló el ayuntamiento a través de un comunicado.

Esto ocurrió en la Carretera Federal 15 entre Santa Ana y Magdalena de Kino, en el kilómetro 170, contra los elementos del AMIC, sin que se reportaran agentes heridos o delincuentes detenidos.

📍Carretera federal 15, municipio Santa Ana, Sonora

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos ministeriales, causan pánico entre habitantes

Y Durazo, resolviendo problemas de partido, aunque si esta o no es la misma situación, sirve para pura 🍆 #HijosDeMx #MxConXochitl pic.twitter.com/MDItZOWIlP — William Wallace (@WWBraveheart) November 1, 2023

Agentes ministeriales aseguran vehículo de delincuentes

Finalmente, los elementos de la AMIC aseguraron un vehículo de los delincuentes, así como tres fusiles de asalto. Los sujetos se refugiaron en el monte que colinda con la carretera y están siendo rastreados por las autoridades. Cabe destacar que los agresores resultaron heridos, según informes de la Fiscalía General de Justicia.

“La unidad también presentó huellas hemáticas, lo que indica que fueron heridos”, se detalló en un comunicado.

Las clases tuvieron que ser canceladas para estudiantes de la Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora (UES) y alumnos del Cobach.

“El área de la agresión está siendo resguardada y al momento el tránsito por el tramo carretero está libre y seguro”, señaló la Fiscalía estatal.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna detención de los delincuentes, sobre los cuales no se sabe mucho, pues no se dio más información.

El hecho causó indignación en redes sociales, pues las personas pidieron al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, más seguridad para los pobladores.