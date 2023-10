VIDEO: Padre entrega a su hijo a las autoridades tras pelea en preparatoria

Tras la pelea en las instalaciones del CBTS 40 en Guaymas, Sonora y de donde quedaron detenidos cuatro menores de edad, el padre de uno de ellos grabó un video mientras iban camino al Ministerio Público para entregarlo.

Días antes, el joven había estado internado en un hospital para que le realizaran estudios y descartar daños mayores tras los golpes recibidos en la riña; sin embargo, el padre de familia dijo que movió a su hijo de hospital y ahora lo entregaba a las autoridades.

El padre grabó un video en el que se ve cómo lleva a su hijo al Ministerio Público y luego al Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), donde quedó a disposición de un juez que resolverá la situación.

Padre del menor Q participó en la pelea del CBTIS 40 de Guaymas Sonora @HijosDeMx Rumbo a Hermosillo y dice “Con dolor de mi corazón entrego a mi hijo al ministerio público Q lo está requiriendo”

Un ejemplo este Señor al no evadir la justicia



Aprende KKs y entrega a tus hijos .! pic.twitter.com/WTG4QntbGn — El Yaqui!!! Por un pueblo unido (@yaqui23472138) October 2, 2023

“Lo saqué (del hospital) porque es mi hijo y estoy mortificado por su salud y le voy a hacer la tomografía por fuera del seguro. Me visitó personal de la fiscalía para preguntar por qué lo había sacado sin notificarles… A mí el Ministerio Público no me notificó que estaba en calidad de detenido”, narra el hombre en el video de poco más de dos minutos.

El joven, de 16 años, resultó gravemente herido en una pelea escolar el pasado 22 de septiembre en la preparatoria CBTIS 40 de Guaymas, Sonora.

El joven recibió patadas en el cráneo que le ocasionaron traumatismos en la región occipital y un hematoma interno. Desde el día de la agresión, Manuel Alejandro presenta dolores de cabeza, mareos y náuseas.

El padre del joven, Manuel Verdugo, denunció que su hijo lleva esperando una tomografía desde el 25 de septiembre, pero el IMSS no tiene el equipo adecuado en Obregón ni en Hermosillo. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad de Guaymas, ya que pone en evidencia la falta de atención médica oportuna para los jóvenes.