VIDEO | Volvió al lugar donde mataron a su hija: un adiós con flores y un altar para Claudia Tacoronte

El papá de Claudia Tacoronte, estudiante de España asesinada en la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, regresó al lugar del crimen para colocar flores en el lugar donde murió su hija de 21 años.

El padre llegó este viernes para identificar el cuerpo de su hija, un día después de que las autoridades detuvieron al presunto feminicida identificado como Francisco Javier "N", alias "El Trompas", quien fue vinculado a proceso hoy.

Claudia Tacoronte llegó a México para estudiar en la UAEM

Claudia Tacoronte tenía 21 años y originaria de Santa Brígida, Gran Canaria. Era estudiante de la Universidad de Granada, en España, y había llegado a mediados de agosto por un programa de intercambio para estudiar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El 12 de septiembre de 2026 murió tras ser atacada con un arma punzocortante después de que este sujeto presuntamente intentó robarle el teléfono celular, según informaron las autoridades mexicanas.

Francisco Javier "N" fue detenido el 17 de septiembre muy cerca de la zona donde ocurrió el crimen. Su arresto, informó la fiscalía estatal, se logró gracias a información que brindaron los pobladores de Cuautla a lads autoridades y tras la intervención de fuerzas de seguridad federales y estatales.

El papá de Claudia Tacoronte Aguilera acudió al lugar donde asesinaron a su hija 💔



La familia de la joven recibió su cuerpo para repatriarlo a España, y su padre colocó una ofrenda floral en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ocurrió el crimen 🕊️#EsNoticia con… pic.twitter.com/77n2fkJfH7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 19, 2026

Francisco Javier "N" habría confesado el crimen

El diario español El País, citando fuentes cercanas a la investigación, informó que el sospechoso había confesado el asesinato.

Ahora la Fiscalía de Morelos buscará que este hombre, en caso de ser declarado culpable, reciba la pena máxima que es de 70 años de prisión.

Fernando Blumenkron, fiscal del estado de Morelos, informó que el sospechoso atacó a Claudia Tacoronte a las afueras del edificio cultural donde ella asistía a una conferencia y se hospedaba.

Además, reveló que el presunto feminicida tenía antecedentes penales por robos y que había estado en prisión años atrás.

El cuerpo de la estudiante española, Claudia Tacoronte, de 21 años, fue entregado a su familia y al Consulado de #España para su repatriación. El caso expone graves cuestionamientos a la estrategia de seguridad en la entidad gobernada por Margarita González Saravia.



Una tragedia… pic.twitter.com/AgZTb9Acv8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 19, 2026

Universidad de Granada cancela prácticas de intercambio

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha instado a los ciudadanos a evitar los viajes no esenciales al estado, debido al aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y los secuestros.

La Universidad de Granada también ha cancelado las prácticas de intercambio de tres estudiantes que iban a estudiar en Morelos el próximo semestre.

El caso ha provocado una gran indignación tanto en México como en España, y los estudiantes exigen una mayor protección para las mujeres.

Según datos oficiales, Morelos registró 21 feminicidios entre enero y julio de este año, mientras que en todo México se registraron 380 durante el mismo período.

Con información de Reuters