El récord criminal del presunto feminicida de Claudia Tacoronte; se rapó y cayó a casi un kilómetro del asesinato

A casi una semana del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante de España asesinada en Cuautla, Morelos, las autoridades revelaron que Francisco Javier "N", "El Trompas", estuvo preso y tenía un historial delictivo antes del crimen.

La joven de 21 años fue asesinada en el 12 de septiembre de 2026 en el municipio de Cuautla, Morelos, tras ser atacada con un arma punzocortante en un aparente asalto para robarle su celular, de acuerdo con las primeras líneas de investigación.

Presunto feminicida de Claudia Tacoronte había estado preso antes

Luego de la captura del presunto feminicida, Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, informó que este sujeto había enfrentado la justicia antes e incluso estuvo preso tiempo atrás.

En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer que "El Trompas" tendría varias carpetas de investigación por robo y robo a habitación.

Además, Francisco Javier "N" ya había esta preso y cumplió una condena en la cárcel de Cuautla, Morelos por estos delitos entre los años 2010 y 2012, y tal vez haya otra denuncia por otros delitos, pero la investigación sigue abierta.

"La persona detenida sí contaba con antecedentes penales, particularmente por robo, robo a casa habitación en cinco ocasiones aproximadamente. Considero, por el récord criminal que hemos observado con los registros, empezó está actividad delictiva ya hace muchos años (...) sí hay un récord criminal de esta persona, ha estado en la cárcel de Cuautla; compurgó una sanción penal en el año 2010 y 2012 aproximadamente", informó el fiscal.

"El Trompas" cambió su apariencia para esconderse

Francisco Javier "N", también conocido como "El Paco", fue detenido a las 05:53 horas el 17 de septiembre de 2026, por elementos de seguridad federal y estatal, pero también gracias a información de pobladores de Cuautla compartida con las autoridades.

Su arresto se concretó en Avenida Insurgentes, en la colonia Emiliano Zapata; esto a 900 metros de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde murió la estudiante que estaba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con el fiscal, este sujeto al parecer cambió su apariencia para no ser detenido y para ello se rapó el cabello.

Ingresan a la cárcel al presunto feminicida de estudiante española

"El Trompas" o "El Paco" fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, y este viernes fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte Aguilera.

La fiscalía estatal manifestó que solicitará la sanción máxima contra Francisco Javier "N", que son 70 años por el feminicidio de la joven originaria de Santa Brígida, Gran Canaria.

