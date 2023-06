VIDEO: Perrita callejera salva el patrimonio de una familia en Chiapas

Los ladridos de una perrita callejera salvaron el patrimonio de una familia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un sujeto arrojó thinner y le prendió fuego a la tienda de abarrotes donde la familia había dejado que el animalito pasara la noche.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que una persona se acerca al establecimiento y arroja algo y de inmediato empieza el fuego, pero la perrita callejera empieza a ladrar desde el interior de la tienda previo a esto.

#VIDEO | ¡"LOMITO" HÉROE!🐾



Los ladridos de una perrita callejera salvaron el patrimonio de una familia, en #Chiapas.



Un hombre prendió fuego a la tienda de abarrotes donde la familia había dejado que el animalito pasara la noche.



¡En agradecimiento, adoptaron a la perrita!😍 pic.twitter.com/ecg2DDrkvW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

Todo parecía tranquilo la madrugada del 31 de mayo, Orbey dormía tranquilamente con su prometida detrás de su tienda de abarrotes, cuando unos ladridos lo despertaron.

“La perrita empezó a ladrar pero así con desesperación escuchamos allá adentro que estaba ladrando, cuando empezó a ladrar ella, empezaron a ladrar allá adentro los que tenemos, los alteró a todos y dijimos qué está pasando, en eso Alondra se asoma en una parte que hay ahí atrás a mirar y vio cómo el techo de acá adentro estaba en llamas”, relató Orbey Eduardo González, propietario de la tienda de abarrotes.

De inmediato se pararon para sofocar el conato de incendio, que señalan, de no haber sido por la alerta que emitió Débora, la perrita, hubiera consumido todo el local, su patrimonio.

Al revisar las cámaras de seguridad se dieron cuenta de que una persona roció thinner y le prendió fuego, piensan que su intención era acabar con el lugar.

“Como estaba Débora gracias a dios, ella le empezó a ladrar y ladrar desde atrás de la puerta, cuando vio que la persona esta roció el thinner se alejó pero no huyó, se quedó ladrando desde por ahí, unos dos metros detrás de la puerta y estuvo ladre y ladre, desesperada, hacia allá adentro para que saliera alguien”, recuerda el dueño de la tienda.

Débora era una perrita maltratada

Débora vive en las inmediaciones de la casa de Orbey desde hace años, señalan que ha sufrido maltratos e incluso envenenamientos a manos de otros vecinos, por lo que él y su novia decidieron resguardarla en su casa para que no durmiera en la calle.

Esa fue la razón de que estuviera dentro ese día y los pudiera alertar del peligro, convirtiéndose ahora en su heroína y un miembro oficial de su familia, a la que dicen, se está adaptando muy bien.

“La verdad estamos muy contentos porque es una perrita muy noble, muy buena, que a veces la gente la ve y piensa, me va a morder, pero en realidad no, es buena onda, mientras no le hagan nada no molesta y es muy agradecida, la verdad”, aseguró Orbey sobre la perrita que dejó de ser callejera.