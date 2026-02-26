Indignación en Texcoco: Conductor “da volantazo” para atropellar a perrita; cachorritos son abandonados

Indignación y repudio total ha estallado en los dueños de un albergue ubicado en el Estado de México (Edomex), quienes han dado a conocer un video que documenta un acto de crueldad animal en la zona de los Ejidos de Texcoco que le costó la vida a una perrita.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 17 de febrero de 2026 sobre la Avenida Tepetitla, en la colonia La Purificación Tepetitla, donde una perrita que descansaba bajo el sol fue atropellada aparentemente de manera deliberada por un automovilista, quien de inmediato se dio a la fuga.

El incidente tuvo lugar justo en frente del refugio para animales Dear Dog Diary, un albergue con una trayectoria que se remonta a la década de los 80 y que actualmente brinda protección a cerca de 120 perros y 40 gatos en situación de abandono, actualmente bajo la dirección de Kim Saad.

El video de la agresión: Albergue asegura que fue premeditado

Las cámaras de seguridad del albergue captaron el momento en que un vehículo sedán color blanco circula por la avenida y, al percatarse de la presencia de la perrita, el conductor da una especie de "volantazo" y pasa por encima de ella. La perrita, que no representaba ninguna amenaza y se encontraba en la vía pública, falleció momentos después, luego de lograr ponerse de pie y colocarse en la orilla.

De acuerdo con los testimonios de los encargados del refugio, el conductor pudo haber esquivado al animal con facilidad, pero decidió actuar con dolo. "No sabemos si estaba borracho o simplemente es un ser desagradable y asqueroso", señaló a Azteca Noticias Bárbara Méndez, una de las colaboradoras.

Abandonan a cachorritos en el refugio tras atropellar a perrita en Texcoco

La tragedia escaló horas después del atropello. Esa misma noche, una persona no identificada pasó por la entrada de Dear Dog Diary y dejó un costal. Al inspeccionar el contenido, los voluntarios del refugio encontraron a cinco cachorros que estaban llorando, de aproximadamente mes y medio de edad.

Los responsables del albergue confirmaron que los perritos eran hijos de la hembra atropellada, ya que ella presentaba las mamas cargadas de leche y solía acudir al refugio por alimento de forma regular; además, las características de los cachorros coinciden con su madre.

Se sospecha que el hombre que entregó el costal era el dueño de la perrita, quien presuntamente no le brindaba los cuidados básicos y permitió que el animal viviera prácticamente en la calle.

Tras el atropello y la muerte de una perrita, un sujeto dejó cinco cachorros dentro de un costal, en la puerta del refugio de Texcoco |Azteca Noticias

Exigen justicia contra el conductor de Texcoco

Debido a la ubicación de las cámaras, no se logró registrar con claridad la placa del vehículo blanco. Por ello, el refugio ha lanzado una campaña en redes sociales para que los habitantes de la zona de La Purificación Tepetitla, en Texcoco, ayuden a identificar el coche, el cual aseguran es un vehículo local de la zona de ejidos.

"Necesitamos dar con el culpable... necesitamos ubicar a este asesino y a esta persona sin corazón", se escucha en el video de denuncia que se publicó en sus redes sociales.

El albergue también mencionó que han tenido problemas previos con dueños de mascotas en la zona que se oponen a las campañas de esterilización, lo que complica las investigaciones personales por temor a represalias contra el personal del refugio.

Mientras tanto, los cinco cachorros ya fueron puestos a salvo, les han dado todos los requerimientos médicos y en este momento ya están en busca de una nueva familia para ser adoptados.