VIDEO: Perros raza pitbull atacan a niña de dos años en Edomex

Una niña de dos años fue atacada y arrastrada por dos perros de la raza pitbull en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México (Edomex), cuando caminaba junto a su madre por la calle.

La madre y la menor vivieron momentos críticos cuando al caminar por calles de Melchor Ocampo, de repente un perro de la raza pitbull, atacó sin más a la niña, la arrastra y sale otro perro que también participa en el ataque.

La madre relata lo ocurrido:

“Yo iba pasando por Melchor, los perros se que quedaron viendo a mi hija, se le aventaron, lo que hice fue, agarran a mi hija, aventarle una bolsa pero no, no la quiso soltar pues se la llevó arrastrando hasta su casa como lo vieron en el video, fue muy fuerte…"

Mariso caminaba junto con su pequeña por la calle Francisco I. Madero en el barrio San Antonio y fue justo en este punto donde la atacaron los perros, posteriormente la niña fue arrastrada alrededor de 20 metros por la calle Juan de Dios y la llevaron hasta el domicilio donde habitan los dueños de los perros.

Los vecinos corrieron en apoyo de la madre y salvar a la pequeña, también llegó una patrulla de la policía municipal y logran quitar la niña a los perros .

Dueños de los pitbull han pagado los gastos

De inmediato, la niña fue trasladada al DIF de Melchor Ocampo y al hospital Vicente Villada, pero no fue atenida porque supuestamente no tenían medicamentos; finalmente la llevaron a un hospital de la Cuidad de México, donde la pusieron a salvo, no presentó mayores lesiones.

“Ahí estuvieron las personas, las personas de los perros , las personas las que atacaron a mi hija pues estuvieron ahí día tras noche, todos los días y pues la verdad no tengo nada en contra de ellos simplemente quiero que sigan apoyándome con mi hija hasta que mi hija esté bien…", pidió la madre de la pequeña de dos años.

La mujer decidió no iniciar una denuncia ante la fiscalía mexiquense, pero los vecinos aseguran que no es la primera ocasión que estos perros atacan a quien camina por la calle.

“Estos perros ya tienen años así que andan mordiendo no es la primera vez, si acaso como cinco, seis personas los han mordido…", indicaron los vecinos.

Aunque Fuerza Informativa Azteca (FIA) buscó a los dueños de los perros, no hubo respuesta.

entrevista a la familia de la niña atacada por perros en Melchor Ocampo

Con información de Daniel de Rosas, FIA.