VIDEO: Policía detiene a un hombre que lleva un toro como copiloto en su auto en Nebraska

Una situación inusual se vivió en Nebraska, Estados Unidos, cuando la policía local detuvo a un hombre que llevaba como copiloto en su auto a un toro watusi, mientras conducía por la carretera.

Las autoridades indicaron que recibieron una llamada donde los alertaron de la situación, por lo que acudieron pensando que se trataba de un ternero a algún animal más pequeño.

“Bueno, los oficiales recibieron una referencia de llamada, un automóvil que llegaba a la ciudad y que tenía una vaca. Pensaron que iba a ser, ya sabes, como un ternero, algo más pequeño, algo que realmente cabía dentro del vehículo”, indicó el capitán de la policía, Chad Reiman.

Al llegar se dieron cuenta que realmente se trataba de un toro watusi que iba “sentado” al lado del conductor y su cuerpo salía del auto.

El dueño del animal incluso modificó su vehículo para que su toro, de nombre “Jowie Doody” cupiera en él como copiloto.

Arrestan a hombre llevaba un toro en el asiento del copiloto

El hombre, identificado como Lee Meyer, quien se dirigía al desfile tradicional de Neligh, acompañado de su toro, como cada año.

“Como resultado, el oficial realizó una parada de tránsito y abordó algunas infracciones de tránsito que estaban ocurriendo en esa situación en particular”, añadió el oficial.

Finalmente las autoridades solo le hicieron una advertencia, le dieron algunas infracciones y lo dejaron retirarse a su casa, no el hombre ni el toro resultaron lesionados.