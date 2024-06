¡Ni pío dijo! Ladrón es captado amagando a pollero en Naucalpan | VIDEO

Los delincuentes ya no tienen respeto por nadie y en esta ocasión un intento de robo fue dado a conocer aparentemente en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde un sujeto se armó de valor con una pistola e intentó asaltar al trabajador de una pollería, a quien amenazó con el arma para que le entregara el dinero.

Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad del establecimiento y que posteriormente fueron dados a conocer a través de un video publicado en redes sociales, en el que se observa el momento del intento de asalto de este individuo al local ubicado en lo que sería San Francisco Chimalpa.

"¡Afloja el billete!”, dice ladrón a pollero | VIDEO

En el video se ve cómo el sujeto llegó al local en el momento en que se encontraban dos mujeres, quienes al percatarse de la situación, se van y el ladrón sacó una pistola para apuntar contra el trabajador del local, a quien con groserías le exige que le entregue el dinero de las ventas; "¡Afloja el billete!”, se le escucha decir.

Ante ello, la víctima le responde que se espere, que enseguida se lo daría, pero el delincuente comenzó a desesperarse y rompió unos huevos que estaban en el mostrador, momento en que el delincuente lo vuelve a amenazar, pero al no conseguir que le entregara el dinero terminó yéndose de ahí.

Cuando el asaltante se había retirado, en ese momento, pasaron unas personas frente al comercio y el empleado les grita para advertirles que el sujeto que iba por ahí era un asaltante; "¡Es un ratero!”, les dice.

Según lo denunciado en el video en redes sociales, el hombre que intentó robar la pollería se trata de un presunto ex reo que salió de prisión no hace mucho tiempo. Por el momento, el sujeto no ha sido detenido al ser el presunto responsable de este intento de robo a mano armada.