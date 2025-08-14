Repartidor es arrastrado por corriente tras intensas lluvias en Tulpetlac, Edomex (VIDEO)

En redes sociales comenzó a circular el momento exacto enque un motociclista, que sería repartidor de comida termina arrastrado por corrientes que dejaron las fuertes lluvias en Tulpetlac, Estado de México.

VIDEO: Motociclista es arrastrado por corrientes en Edomex

En el video que dura aproximadamente un minuto se puede ver una enorme corriente que baja desde la parte alta de la Sierra de Guadalupe, ¿lo curioso? Que junto a esto también se alcanza a ver un repartidor de comida que aparentemente se habría quedado atorado con su moto.

“No, se lo va a llevar, que alguien lo ayude": Es la voz de una mujer, quien junto a otra persona le piden al motociclista que se agarre de donde sea para evitar ser arrastrado por la corriente.

A delivery motorcycle rider got swept away by the strong floodwaters, fortunately he was rescued safely.



Heavy rainfall and severe flooding occurred in Tulpetlac, Ecatepec, State of Mexico (On the evening of Wednesday). pic.twitter.com/NsCN0IsW2E — RenderNature (@RenderNature) August 14, 2025

¿Qué pasó con el repartidor que fue arrastrado con su moto en Ecatepec?

Tras el incidente, los internautas no tardaron en cuestionarse cuál era el estado de salud del motociclista, a través de redes sociales se confirmó que los habitantes de Tulpetlac rescataron al repartidor, en un video se observa el momento en que lo están levantando.

Espectacular colapsa en Tlalnepantla y provoca caos vial

La tarde de este miércoles 13 de agosto de 2025, un anuncio espectacular se desplomó en la Glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

La pesada estructura, de aproximadamente seis metros de largo, terminó sobre una camioneta y la caja de un camión. A pesar del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al lugar, situado a escasa distancia de la Avenida Mario Colín, una de las arterias más transitadas de la zona. Debido a las maniobras para retirar el anuncio, el tránsito quedó severamente afectado y se mantienen cierres viales parciales.

¡Se salvaron de milagro!😱



En la avenida Sor Juana, en #Tlalnepantla, una estructura de anuncio publicitario cayó sobre una camioneta.



El peso y el reblandecimiento por las #lluvias, fueron las posibles causas. No se reportan personas lesionadas.https://t.co/k0p182YwBQ pic.twitter.com/1sruNknasm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

De acuerdo con los reportes, el desplome habría sido ocasionado por las intensas lluvias y rachas de viento registradas durante la jornada, que habrían debilitado la base donde estaba instalado el anuncio.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y evaluar posibles riesgos en estructuras similares.