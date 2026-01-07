VIDEO: Hombre cae 40 metros en una barranca de La Angostura, en Álvaro Obregón

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) protagonizaron un "milagroso" salvamento en la alcaldía Álvaro Obregón. Con un despliegue de alta precisión, lograron extraer con vida a un hombre de 50 años que cayó aproximadamente 40 metros hacia el fondo de una barranca en la colonia La Angostura.

El incidente quedó registrado en video, donde se observa la complejidad del terreno y las maniobras de los rescatistas para asegurar a la víctima, quien presentaba heridas visibles en el rostro tras el brutal impacto.

Alerta en la Álvaro Obregón: Hombre cae en barranca

La emergencia se activó cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectaron la presencia de una persona inmóvil al fondo de un barranco ubicado en un área natural protegida conocida como “La Loma”.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que patrullaban la zona acudieron al punto y confirmaron que el hombre requería extracción urgente, por lo que solicitaron el apoyo de los especialistas del ERUM.

VIDEO: Así fue el rescate del hombre que cayó 40 metros en una barranca

Debido a la orografía del lugar y el difícil acceso, los paramédicos implementaron un plan de rescate vertical. Buscaron un punto de anclaje seguro e instalaron un sistema de poleas con cuerdas para descender hasta donde yacía el afectado.

En las imágenes del rescate se aprecia el momento en que los "hombres topo" del ERUM aseguran al ciudadano en una camilla tipo Sked (flexible y envolvente) para proteger su columna. Con extrema precaución, el equipo jaló las cuerdas para subirlo poco a poco hasta la superficie.

#BoletínSSC | #RESCATE | Efectivos del #ERUM de la #SSC con la utilización de técnicas y tácticas de rescate vertical, rescataron a un hombre que cayó aproximadamente 40 metros al interior de una barranca localizada en @AlcaldiaAO.



Los hechos sucedieron cuando los operadores del… pic.twitter.com/OJxK0PTbkn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 7, 2026

Sobrevive de milagro; tiene golpes severos

Una vez a salvo en tierra firme, los paramédicos valoraron al hombre de 50 años. El diagnóstico preliminar fue reservado:



Traumatismo craneoencefálico moderado.

Herida abierta en el pómulo izquierdo.

Policontundido (golpes diversos en el cuerpo).

Debido a la gravedad de las lesiones, fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital especializado. Al lugar arribó una joven que se identificó como su hija, quien tras reconocer a su padre, agradeció la heroica labor de los policías y rescatistas antes de acompañarlo al nosocomio.

