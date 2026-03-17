VIDEO: ¡Tensión en Reforma! Trabajador queda colgado a más de 100 metros en hotel de CDMX

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este lunes en uno de los edificios más emblemáticos de Paseo de la Reforma, luego de que un trabajador que realizaba labores de limpieza de vidrios quedara atrapado en un andamio suspendido.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:11 horas, cuando se reportó a los servicios de emergencia que una persona se encontraba en problemas en lo alto del edificio. La alerta provocó una rápida movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes acudieron al lugar para evaluar la situación.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que se trataba de un trabajador de mantenimiento que había quedado atorado en una góndola o andamio mientras realizaba trabajos de limpieza en los ventanales del inmueble, a más de 100 metros de altura.

Un trabajador, que se encontraba limpiando vidrios, en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc, quedó atorado en el andamio.



Equipos de emergencia acudieron al lugar para rescatarlo.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/UmEmE65pbk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

VIDEO: Rescatan a trabajador atrapado en andamio

Ante el riesgo que implicaba la situación, los bomberos implementaron un operativo de rescate vertical desde la parte superior del edificio. Para ello, varios rescatistas subieron hasta la azotea del hotel con equipo especializado para poder auxiliar al trabajador atrapado entre los pisos 34 y 37, en una zona cercana al helipuerto.

El director general del cuerpo de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó sobre el desarrollo de la operación a través de redes sociales, donde detalló que el personal especializado realizaba maniobras para guiar al trabajador y ponerlo a salvo.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México apoyaron en el operativo. A través de su Subsecretaría de Control de Tránsito se realizaron cortes a la circulación en Paseo de la Reforma para facilitar el despliegue de los equipos de emergencia y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

Maniobra milimétrica a gran altura en edificio del Paseo de la Reforma

Las imágenes captadas durante el operativo mostraron la complejidad del rescate. Suspendido frente a la fachada del edificio y con el andamio balanceándose por momentos, el trabajador recibió instrucciones de los rescatistas para subir lentamente hacia la parte superior.

Apoyándose con manos y pies sobre la estructura del edificio, el hombre avanzó con cautela mientras los bomberos lo guiaban desde la azotea. Con ayuda de cuerdas y equipo de seguridad, los rescatistas lograron finalmente sujetarlo y jalarlo hasta ponerlo fuera de peligro.

El operativo concluyó con éxito y el trabajador fue resguardado por los equipos de emergencia, sin que hasta el momento se reportaran lesiones de gravedad. La movilización llamó la atención de quienes transitaban por la zona, una de las más concurridas del corredor financiero de la capital.

