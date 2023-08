¡Una jefa como esas! Taylor Swift regala 100 mil dólares a trabajadores de su gira ‘The Eras Tour’

Taylor Swift sigue con su gira ‘The Eras Tour’, la cual se estima será una de las más redituables en todo el 2023, pero antes de aterrizar en México para deleitar a sus “swifties”, sorprendió a los conductores que trasladan el equipo para su espectáculo con un bono de 100 dólares para cada uno.

Medios estadounidenses confirmaron que la intérprete de éxitos como Blank Space, Cruel Summer, Anti-Hero también premió a sus bailarines, montadores, técnicos de sonido y catering previo a su concierto del pasado sábado en Santa Clara, California.

La diva de Nashville, Tennessee, habría entregado en total alrededor de cinco millones de dólares en bonos y agradecimientos antes de abandonar Estados Unidos para presentarse en México, Argentina y Brasil a finales de agosto con ‘The Eras Tour’, espectáculo que ha vendido prácticamente todas las entradas hasta el momento.

Agradecen a Taylor Swift bono millonario a trabajadores

En redes sociales, familiares y amigos de los trabajadores que recibieron el dinero de Taylor Swift agradecieron a la también actriz y empresaria por el bono que, afirmaron, cambiará sus vidas.

“Mi papá trabaja para Taylor Swift como transportista y me llamó esta mañana y me dijo: ‘Hijo, tengo buenas noticias. ¡Finalmente puedo pagar tu universidad!’. Toda esta situación me hizo llorar, nunca jamás pensé que algún día iría a la universidad como inmigrante, muchas gracias Taylor Swift, estaré agradecido por siempre”, declaró una persona a medios estadounidenses.

¿Qué días vendrá Taylor Swift a México?

La gira “The Eras Tour” llegará a México este año con tres presentaciones para las cuales sus “swifties” agotaron todos los boletos en cuestión de horas. Los conciertos están programados en las siguientes fechas:



Jueves 24 de agosto 2023 – Foro Sol.

Viernes 25 de agosto 2023 – Foro Sol.

Sábado 26 de agosto 2023 – Foro Sol.

Domingo 27 de agosto 2023 – Foro Sol.

Taylor Swift comenzó “The Eras Tour” el pasado mes de marzo en Glendale, Arizona, con un show en el que interpretó 44 canciones a lo largo de 3 horas y 13 minutos para el deleite de sus miles de seguidores que asistieron. Su gira ha causado tanta expectativa que celebridades como Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Gigi Hadid, entre otras, han acudido a su espectáculo.