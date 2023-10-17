Graban a tesorera de Juanacatlán disparando al aire para disolver riña afuera de su casa

Vecinos de El Salto, Jalisco captaron en un video a una mujer que señalaron como tesorera de Juanacatlán, Rosa Viridiana Mendoza Carrillo, cuando disparaba al aire y al piso con un arma de fuego para amenazar, insultar y correr a varios jóvenes que protagonizaban una riña, al parecer con conocidos suyos.

Durante las fiestas patronales del municipio de El Salto, Jalisco se escucharon detonaciones de arma de fuego al mismo tiempo grabaron un video donde se ve a una mujer portando un arma de fuego.

Es señalada de presuntamente haber hecho los disparos para alejar a un grupo de jóvenes tras una discusión afuera de su casa.

El video fue difundido en redes sociales y se señalan a la mujer cómo Viridiana Mendoza quién actualmente labora cómo tesorera en el ayuntamiento de Juanacatlán.

Aún se desconoce el motivo por el que la mujer desalojó de esa manera violenta a los jóvenes, afortunadamente los disparos no hirieron a nadie.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido postura al respecto.

#Jalisco | "¡Ya lárguense a ching&%!"



¡Dispara para ahuyentar a jóvenes! 😳 Esta servidora pública quería dispersarlos y qué mejor que hacerlo ¡disparando al aire! ¿Por qué no?🙄



¿Cuál es la sanción por sus actos?



Nos cuenta @DanielaObregons en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/pQZDybZnai — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

Tesorera habría disparado para disipar riña contra conocidos

Un el video que circula en redes sociales, se observa a la funcionaria municipal, con una arma corta en la mano.

Y con insultos y abriendo fuego al aire en plena vía pública, la mujer corre de la calle a un grupo de personas que reñía al parecer con un grupo de personas conocidas por ella.

La mujer hizo al menos 6 detonaciones, y al final intentaron convencerla de que no siguiera disparando, mientras gritaba con insultos a la gente que se fueran del lugar.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Juanacatlán, que dirige el panista Francisco de la Cerda, no se ha pronunciado al respecto.