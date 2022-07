Video: Inician trabajos para sellar la grieta en Chalco

Chalco, Estado de México.- Autoridades iniciaron los trabajos para sellar la grieta que apareció el pasado viernes en un fraccionamiento de Chalco.

La grieta cruza por terrenos cultivo y a decir de las autoridades tiene más de 100 metros de largo y en algunos puntos más de 2 metros de profundidad.

Con maquinaria pesada están excarvando para rellenar hasta el fondo la grieta. En parte posterior del fraccionamiento con la maquinaria ya han logrado abrir un camino de metro y medio, que es donde terminaba la abertura de la tierra, para proceder a rellenarlo y acabar con la grieta de fondo.

Por recomendación de Protección Civil fueron desalojadas dos viviendas. A una de ellas llega directamente la grieta, y la segunda es la casa contigua que también sufrió cuarteaduras.

El dueño del terreno de cultivo donde inició la grieta señaló: “La grieta se formó a raíz de que hicieron la barranca, pero no la hicieron como tenía que ser. Ahorita estoy viendo que está llegando un tubo muy insuficiente, no va a servir eso; necesitamos un tubo de más capacidad. Cuando se viene el agua las calles de San Martín se llenan y no abastecen; la barranca también se llena y no abastece. Me dijeron que el agua busca su cauce”.

Geólogos del Estado de México han recorrido la zona para iniciar los estudios del subsuelo, señalan que los resultados serán entregados en unas semanas.

Cómo inició la grieta en Chalco

Habitantes del Fraccionamiento Pueblo Nuevo en Chalco, Estado de México denunciaron que el viernes 01 de julio se abrió una grieta.

Señalaron que se abrió a media calle luego de una fuerte lluvia registrada ese día.

La grieta logra apreciarse hasta la banqueta, la cual se ve separada de la calle; cruza también el jardín de esta casa y llega directamente a la casa que fue apuntalada ante el riesgo de colapso.

Los afectados señalaron que durante todo el fin de semana escucharon cómo tronaba la construcción.

Autoridades de Protección Civil señalaron que son al menos cinco viviendas las afectadas por esta grieta en este fraccionamiento ubicado en Los Héroes Tercera Sección.

“Estabamos aquí mi marido, mi hijo el más pequeño de nueve años y yo. Empezamos con la inundación porque fue tanto el agua que empezó a caer de la parte de arriba, se empezó a meter a la casa, empezó a caer como cascada aquí. Terminando de medio limpar toda esa agua empezó a tronar la casa y fue cuando uno de nuestros vecinos nos tocó para decirnos que también estaba tronando la de él, ¿que qué estaba pasando? Que si estabamos golpeando y tal; quisimos salir, la puerta no se pudo abrir, la casa se sumió, tuvimos que salir por los balcones”, narró una de las afectadas.