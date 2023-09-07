VIDEO: En Grecia, tripulante empuja a pasajero de un ferry y cae al mar; el hombre murió

El tripulante de un ferry en Grecia empujó a un pasajero que llegó tarde a la embarcación, éste cayó al mar y murió ahogado.

El sujeto, al igual que otros dos miembros de la tripulación y el capitán tuvieron que comparecer este miércoles 6 de septiembre y son investigados ya que se les atribuye responsabilidad en la muerte del pasajero, informó la policía.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el tripulante que empujo al hombre enfrentará cargos por homicidio con posible malicia, los demás serán procesados por complicidad.

Video del momento en que empujan a un hombre al mar en Grecia

En redes sociales circuló el video del momento en el que el tripulante empujó a un pasajero y éste cayó al mar, provocando que muriera ahogado.

En las imágenes, que se volvieron virales, se ve que el pasajero corrió y se subió a la rampa del ferry para poder entrar, sin embargo, un hombre, que pertenecía a la tripulación, lo detuvo empujándolo varias veces hacia atrás.

🇬🇷 | Trágico momento en el que empujan a un pasajero al mar:



Un hombre de 36 años, murió tras ser empujado al mar por un miembro de la tripulación del ferry Blue Horizon en Grecia.



Sucedió en el puerto de Pireo, en Atenas, Grecia, un miembro de la tripulación detuvo a un… pic.twitter.com/CwZmUMxDQu — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 6, 2023

Sin embargo, el pasajero seguía insistiendo en entrar al ferry, por lo que en el último empujón, el sujeto cayó al mar debido a que la embarcación comenzó a avanzar alejándose del muelle.

En otro clip, se ve al hombre en el mar, mientras los testigos gritaban, el tripulante que lo empujó se quedó parado en la rampa, sin que nadie tratara de rescatar al sujeto que se ahogaba.