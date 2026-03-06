Tragedia cerca de Puerto Escondido: Voraz incendio destroza cabañas en Punta Zicatela, Oaxaca

Una madrugada de terror se vivió en la zona de Punta Zicatela, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca. Alrededor de las 01:45 horas de este viernes 6 de marzo, se originó un incendio que se propagó con una velocidad incontrolable debido a que la mayoría de las edificaciones en la franja costera están cubiertas con techumbres de palma o palapas.

La magnitud del desastre es visible con las primeras luces del día. De acuerdo con informes preliminares de seguridad, el fuego afectó de forma directa a un margen de alrededor de 40 cabañas, un complejo que albergaba desde restaurantes de renombre y hostales hasta pequeños locales comerciales que dan vida a este destino internacional.

Incendio en Punta Zicatela: Incendio provoca movilización de emergencia

Ante la emergencia, se activó un despliegue interinstitucional en el que participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil Estatal.

A las labores de sofocamiento se sumaron unidades municipales de San Pedro Mixtepec y el apoyo vital de ciudadanos y piperos particulares, quienes trabajaron durante horas para evitar que las llamas alcanzaran áreas residenciales colindantes.

Román Valencia, presidente municipal de Santa María Colotepec, confirmó mediante una transmisión en vivo que, pese a la devastación material, no se reportan pérdidas humanas ni heridos de gravedad.

El edil solicitó el apoyo inmediato del Gobierno del Estado para implementar un plan de recuperación económica para los comerciantes que perdieron su patrimonio en cuestión de minutos.

¿Cómo está Punta Zicatela, en Oaxaca?

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Turismo, emitió un comunicado oficial detallando las acciones de seguimiento tras el desastre:



Atención Ciudadana: Se mantiene vigilancia permanente y acompañamiento a los prestadores de servicios afectados para evaluar los daños estructurales.

Seguridad Turística: Las actividades en Punta Zicatela y sus alrededores se desarrollan de manera normal bajo la supervisión y resguardo de las autoridades competentes.

Compromiso Institucional: El estado reafirmó su disposición para salvaguardar la integridad de las familias y el patrimonio económico de las comunidades costeras.

La zona afectada permanece bajo resguardo mientras peritos especializados realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto del fuego. Mientras tanto, la comunidad local y grupos de turistas han comenzado labores de limpieza voluntaria en un esfuerzo por devolver la operatividad a uno de los rincones más icónicos de Puerto Escondido.