Es un ex compañero de trabajo; padre de Marifer reconoce a feminicida

El padre de la joven María Fernanda Contreras, conocida ya como Marifer, confirmó que el presunto feminicida de su hija era un ex compañero de trabajo con quien la joven aún tenía relación.

El detenido fue con quien Marifer fue vista por última vez con vida, luego de que lo acompañara a revisar un vehículo que él quería comprar.

“Está persona era un ex compañero de trabajo, que tengo entendido duró poco tiempo y solamente conocía eso y mi hija había acompañado precisamente a él a hacerle un favor de ver un vehículo que le interesaba a esa persona, a este muchacho”, relató el padre, Luis Carlos Contreras.

El papá de Marifer recordó que incluso en alguna ocasión el sujeto acudió a su casa a un festejo de cumpleaños.

Protocolos de búsqueda no funcionan: padre

Aunque agradeció que las autoridades hayan detenido al presunto feminicida de su hija para que sea investigado, el hombre dijo que protocolos de búsqueda no están funcionando.

“Qué bueno porque está persona era una bomba de tiempo y sería lamentable que estuviera suelto y con el riesgo de que esto mismo corriera con otras chicas y en general con cualquier persona, pero si fue así que bueno, que se detuvo relativamente pronto”, opinó el padre de la joven Marifer.

Además, denunció que los protocolos de búsqueda no funcionan, ya que el hallazgo del cuerpo de su hija ocurrió casi una semana después de su desaparición.

“Esos protocolos no están funcionando, yo no sé cómo exactamente funciona pero, por ejemplo, el último operativo que se realizó con respecto al cateo allá en donde encontraron el cuerpo de mi hija fueron varias horas cinco, seis, siete, no sé cuántas”.

Especial

Feminicida podría ser presentado ante un juez hoy

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a Rafael Alfredo N. de 26 años de edad en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

Durante la noche de este martes fue trasladado a Nuevo León para ser presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica.





Raúl Alfredo “N” fue bajado de una camioneta portando un chaleco antibalas y con la ropa que traía en el momento de la detención.

Según fuentes de la AEI, primero fue llevado al Hospital Universitario para su valoración médica y luego al edificio de la Policía Ministerial.

Se espera que hoy sea presentado ante un juez de control para su imputación por el homicidio de Marifer, de 27 años de edad, el pasado 3 de abril por la noche.