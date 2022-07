Un videojuego habría llevado a Valeria a salirse de casa

La última vez que Verónica vio a su hija Valeria fue la noche del 3 de mayo en la colonia Ignacio López Rayón, al poniente de Morelia, Michoacán. La única pista que tiene de su desaparición apunta a un videojuego que Valeria acostumbraba practicar.

“Yo salí a la tienda y cuando regresé ya no estaba Valeria. Ella es una niña muy tranquila, no tenía casi amigos, no salía de fiestas, nada; se la pasaba nada más en mi casa"; señala Verónica Domínguez, la madre de Valeria.

Valeria pudo haberse trasladado al puerto de Acapulco

Esta mujer sospecha que el paradero de su hija de 15 años de edad podría estar en otra ciudad y en otro estado de la República; posiblemente, Valeria viajó a Guerrero para encontrarse con una persona que supuestamente conoció a través de un videojuego.

A decir de la mamá de Valeria, en la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) le indicaron que hiciera la búsqueda y la denuncia de la desaparición de la joven en el estado de Guerrero.

“Supe por el muchacho que me mandó el ticket que jugaban mucho un videojuego y ahí fue donde empezaron a conocerse; entonces ya de ahí fue lo único que yo sabía de eso, y él fue el que me informó del ticket del autobús y fue donde me dijo fíjese bien cómo se nota ahí que el destino es Acapulco"; detalla la señora Verónica.

Al respecto, la FGE dio a conocer a Fuerza Informativa Azteca , mediante su área de comunicación social, que en lo que va del año fueron emitidas por lo menos 318 alertas Amber -que son para la búsqueda de menores de edad-, de los cuales, 261 fueron localizados.

Un videojuego habría llevado a Valeria irse de casa

En cuanto a la desaparición de Valeria, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mencionó que cuenta con el reporte de búsqueda de la menor y que realiza actos de investigación con el Estado de Guerrero para así dar con el paradero de la joven.

En tanto, Verónica se dice preocupada porque desde hace dos meses su familia está incompleta, esperando que Valeria regrese pronto a casa.