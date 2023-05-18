¿Dónde revisar si mi credencial de elector está vigente para poder votar en las elecciones 2023 del Edomex y Coahuila?

Se acerca la fecha para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila y como requisito para poder votar, es necesario contar con tu credencial de elector vigente.

Además de tener 18 años cumplidos, otro requisito establecido en la ley para poder votar es el contar con la credencial de elector vigente de tu localidad, y si tu quieres votar este próximo 4 de junio, pero no sabes si tu INE está vigente: aquí te decimos cómo puedes saberlo.

Se acerca la fecha para elegir al nuevo gobernador, así como 25 diputaciones en Coahuila, y nueva gobernadora en el caso del Estado de México y para poder ejercer tu voto a favor del cargo de elección popular de tu elección en cualquiera de las 2 entidades es necesario consultar previamente la vigencia de tu credencial.

¿Cuál es la vigencia oficial de mi credencial de elector?

La Credencial para Votar oficial tiene una vida útil de 10 años a partir de su expedición, por lo que deberán renovarse cumplido este periodo. Sin embargo, es importante revisar si la tuya aún puede servir como identificación oficial para poder votar en estas elecciones 2023 del 4 de junio.

En el marco de conocer dicha vigencia, El Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado diversos comunicados para que la ciudadanía pueda asegurarse del estado de su credencial o, en su caso, renovarla.

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¿Cuáles son las credenciales que actualmente se encuentran vigentes?

De acuerdo con el INE, existen 6 tipos de credenciales que se encuentran vigentes para que puedas votar este 4 de junio en el Edomex y Coahuila, así como para poder utilizarla como instrumento de identificación oficial.

Los diferentes tipos de credencial son los que se encuentran a continuación:



Credenciales modelo "E": Emitidas a partir de julio de 2014.

Credenciales modelo "F" en el extranjero a partir de febrero de 2016.

Credenciales modelo "G y H": Emitidas a partir de diciembre de 2019.

Credenciales modelo "D": Se incluyen las credenciales modelo Demitidas en el 2013.

Credenciales modelo "C": Se incluyen las credenciales modelo C emitidas en el 2008.

¿Dónde consultar la vigencia de mi credencial de elector?

Si tienes dudas sobre como saber si tu credencial para votar está vigente, el INE ha puesto a disposición en su página oficial la información para que puedas hacerlo paso a paso.

Solo requieres tener a la mano tu credencial de elector e ingresar en los apartados correspondientes el Código de Identificador de la Credencial (CIC) y el Identificador del Ciudadano; o ORC, de acuerdo al modelo de credencial que se tenga.

¿Dónde puedo renovar mi credencial de elector si ya no está vigente?

En caso de que tu credencial de elector ya no se encuentre vigente, el INE ha establecido como puedes hacer el trámite de renovación y no te quedes sin votar.

Para que puedas tramitar la renovación de tu credencial es necesario realizar los siguientes pasos:

