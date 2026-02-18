Vinculan a proceso por peculado a Javier Duarte; seguirá en prisión preventiva

Un juez federal dictó vinculación a proceso por el delito de peculado contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en una nueva resolución judicial que vuelve a colocar su nombre en el centro del escándalo.

Durante la audiencia, el juzgador determinó que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal en su contra por el presunto desvío de recursos públicos. Además, concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que fue solicitado por la defensa del exgobernador.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que Duarte continuará privado de la libertad mientras avanzan las indagatorias.

¿De qué acusan a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz?

La vinculación a proceso por peculado revive el historial judicial de Javier Duarte, uno de los exmandatarios más polémicos del país. Su caso comenzó a tomar forma desde octubre de 2016, cuando autoridades federales obtuvieron una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con el desvío de recursos públicos.

Tras permanecer prófugo varios meses, Duarte fue localizado y detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala. Posteriormente, fue extraditado a México para enfrentar a la justicia. Dos años después, en septiembre de 2019, fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El presunto esquema de desvío de Javier Duarte

De acuerdo con las investigaciones federales, el exgobernador habría encabezado una red mediante la cual se desviaron al menos 223 millones de pesos del erario de Veracruz. El dinero, según las indagatorias, fue canalizado a través de empresas fantasma, utilizadas para triangular recursos hacia otras compañías y prestanombres.

Las autoridades detectaron que estos movimientos irregulares se habrían realizado principalmente entre 2012 y 2013, periodo en el que se firmaron contratos con dichas empresas sin actividad real.

Las pesquisas fueron desarrolladas inicialmente por la entonces Procuraduría General de la República y posteriormente retomadas por la Fiscalía General de la República, con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El análisis de operaciones financieras fue clave para documentar el presunto uso indebido de recursos públicos.

Ahora, con esta nueva acusación por peculado, el caso de Duarte entra en otra etapa legal, sumando un nuevo capítulo a su historial judicial y manteniéndolo bajo la lupa de las autoridades federales.

